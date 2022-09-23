نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي 92 اليوم وتخفيضات كبيرة على الرحلات الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الخطوط السعودية عن عروض مختلفة في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 92، حيث أكدت الخطوط السعودية أن التخفيضات والعروض المستمرة على تذاكر الطيران ستشمل كذلك الرحلات الداخلية والعالمية، في الوقت ذاته أعلنت عدد من المطاعم وفلورينا وهايبر بنده عن العروض المختلفة في اليوم الوطني السعودي.

عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي 92

حددت الخطوط السعودية تاريخ الحجز على الرحلات الداخلية وسط تخفيضات متوقعة على عدد من الرحلات.

تبدأ عروض الخطوط السعودية تاريخ الحجز من 21 وحتى 23 سبتمبر وهو الحجز الذي سيكون السفر من تاريخ الأول من يناير وحتى الحادي والثلاثون من مارس، خاصة وأن العروض ستكون على مقاعد محدودة.

سعر عروض الخطوط السعودية في التذاكر على درجة الضيافة الاقتصادية بسعر 92 ريال، هذا وستكون درجة الضيافة الأساسية بسعر 192 ريال.



موعد بداية عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني

يذكر أن عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني ستبدأ من الأربعاء الموافق الحادي والعشرون من سبتمبر وتستمر عروض الخطوط السعودية لمدة تسعة أيام، وتستمر الإحتفالات بشكل كبير في كل المدن السعودية وخاصة جدة والرياض، هذا وتتواصل رحلات الطيران الداخلي وسط وجود لعروض جوية وبحرية في كل المدن السعودية.

تخفيض على التذاكر في الخطوط السعودية على الرحلات الدولية

أكدت الخطوط السعودية على وجود تخفيضات على الرحلات الدولية حيث تم عرض من جدة إلى دبي في ذهاب وعودة بسعر 982 ريال، وكذلك في الرحلات الدولية من جدة إلى القاهرة بسعر 1631 ريال، هذا وتستمر الرحلة من الرياض إلى الدمام بسعر 552 ريال، وجدة إلى تبوك بسعر 597 ريال، ومن الرياض إلى إسطنبول بسعر 1965 ريال.

موعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

يذكر أن اليوم الوطني السعودي يحل يوم الجمعة 23 سبتمبر، وتم إصدار مرسوم ملكي بإجازة اليوم الوطني السعودي بإجازة رسمية في القطاع العام والخاص ومن المنتظر أن تستمر الإحتفالات باليوم والعروض العسكرية لكل الطائرات العسكرية بشكل كبير، كما ستتواصل اليوم الألعاب النارية في المدن المختلفة، كما ستكثر المهرجانات بشكل كبير