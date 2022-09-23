نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة وتخفيضات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض العثيم في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، حيث عرضت صفحة أسواق العثيم عددا من العروض والتخفيضات الكبيرة، حيث يحتفل الشعب السعودي اليوم بأول أيام اليوم الوطني السعودي حيث تسري عروض العثيم في الفترة من 21 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاد الكمية.

عروض العثيم في اليوم الوطني السعودي

يمكن الدخول على موقع أسواق العثيم من أجل التعرف على كل العروض على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة.

عرض على سندوتش كينوود بشواية بسعر 99 ريال تمر سكري كرتون بسعر 65 ريال. تمر صقعي كرتون بسعر 65 ريال. تمر جالكسي بسعر 60 ريال. تمر ملكي بسعر 70 ريال. تمر أمل الخير خلاص القصيم بسعر 13ريال. عجينة تمر بسعر 7 ريال. تمر تمارا سكري رطب بسعر 15 ريال. كيوي بسعر 8.45 ريال. برتقال عصير بسعر 3.75 ريال.

تفاح رويال جالا بسعر 6.45 ريال. جزر مستورد بسعر 4.85 ريال. لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 50 ريال للكيلو. مكعبات بقري برازيلي توب سايد بسعر 33 ريال. مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 23.95 ريال. لحم عجل باكستاني بدون العظم بسعر 35 ريال للكيلو. لحم حاشي بدون عظم بسعر 42 ريال. كرواسون بالزبدة ميني 10 حبات بسعر 10 ريال. كيك فانيليا شرائح بسعر 10 ريال. تورتة اليوم الوطني بسعر 40 ريال. زود كريم دونات شوكولاته بسعر 8 ريال. تارت كيك منوع بسعر 10 ريال. كمون حب بسعر 26 ريال. قهوة برازيلي بسعر 41 ريال. هيل زدني بسعر 24 ريال. عين جمل بسعر 57 ريال. عدس أحمر بسعر 7 ريال. ليمون أسود مجفف بسعر 21 ريال. سمسم حب ني بسعر 17 ريال. حب دوار الشمس ليمون بسعر 16 ريال. شبيهة جبن السعودية فيتا أبيض مرتديلا أمريكانا دجاج بالزيتون جبن انكور فيتا بسعر 14 ريال. جبن سارا اسطنبولي بسعر 28 ريال. لبنة برزيدين بسعر 23 ريال. جبن رومي مصري بسعر 44 ريال. زيتون أندلسي أخضر مع ليمون بسعر 18 ريال. حلاوة الجميل سادة بسعر 10 ريال.



يذكر أن العروض تستمر اليوم الجمعة من خلال أسواق العثيم، حيث يمكن الدخول على موقع العثيم وخاصة صابوت تايد بودرة والذي تم عرضه ب 45 ريال وكيس 4.5 كجم وسط تزايد مختلف لكل العروض في أسواق العثيم