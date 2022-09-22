نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وفر فلوسك.. عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الجوالات والسفر والسياحة والآثاث في المقال التالي

عمر شويل - جدة دشنت معارض ومتاجر السعودية مهرجان عروض اليوم الوطني السعودي 92 في جميع منافذها التجارية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة حلول الذكرى الثانية والتسعون على توحيد أراضي الحجاز في مملكة واحدة عام 1930 في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر على كلمة لا إله إلا الله وصياغة عبارتها في العلم السعودي، ما جعلنا نرصد أبرز العروض على تذاكر الطيران والمطاعم والمقاهي والأثاث.

عروض اليوم الوطني 92 مفروشات العبد اللطيف

‏يقدم معرض العبد اللطيف العديد من التخفيضات والتنزيلات على منتجاته ضمت عروض اليوم الوطني السعودي 2022 من بينها شراء قطعة والحصول على قطعة أخرى هدية بسعر موحد 92 ريال سعودي على عدد من المنتجات.

كما يقدم غرفة نوم موديل رقم : 0138 بتخفيض من سعر 7018 ريالا إلى سعر 5,965 ريال شامل الضريبة وبضمان ضد عيوب التصنيع.

‏ويعرض معرض العبد اللطيف للمفروشات طقم كنب موديل رقـم 5134 بسعر : 7,717 ريال ، شامل الضريبة بدلا من سعر 15.434 ريال سعودي قبل العرض ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 2022 على المفروشات والأثاث.

عروض اليوم السعودي الوطني 2022 السيف غاليري

أعلن معرض السيف غاليري خصم %50 على جميع أطقم السفرة {بلا استثناء} في جميع فروع ‎السيف غاليري والمتجر الإلكتروني حتى 30 سبتمبر ضمن المشاركة في مهرجان عروض اليوم الوطني السعودي 92.

‏ويقدم معرض السيف غاليري تخفيض سعر جميع أطقم الفناجين والبيالات بنسبة 50% ️ في جميع فروع ‎#السيف_غاليري والمتجر الإلكتروني بمناسبة اليوم السعودي الوطني 2022 حيث يستمبر العرض حتى 30 سبتمبر.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 السفر والسياحة

أعلنت شركة الصرح للسياحة والسفر تقديم خصومات 20% على تذاكر الطيران بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.

ويمكن الاستفادة من العرض من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة بواسطة كود SAUDI92.

وتقدم رخصة القيادة الدولية بسعر 92 ريال سعودي فقط.

عروض مكتبة جرير اليوم الوطني 92

أعلنت مكتبة جرير عن تقديم خصومات كبيرة على الهواتف الذكية وهدايا عينية بقيمة تصل لأكثر من ألفي ريال سعودي.

وتعرض جرير هاتف أبل‎‎ ‎‎ أيفون 13 برو ماكس‎‎ سعة تخزينية 256 جيجابايت، بعدة ألوان ويدعم تشغيل شريحتي اتصال. وذلك ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 2022 ببسعر 4,999 ريال سعودي، بدلاً من 5,699 ريال سعودي.

عروض المطاعم لليوم الوطني السعودي 92

يقدم مطعم دوكس برانش فرع الرياض خصم 50% على الفطور الذي تتجاوز فاتورته مبلغ 92 ريال سعودي.

كما يقدم مطعم ومقهى سبرينغ الرياض خصم 50% لمدة يومين ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 92.

وتمتد العروض خلال يومين 23 و24 سبتمبر الجاري.

كما يقدم المقهى رسم للوجه للأطفال بالمجان.