نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات الهواتف الذكية والإلكترونيات من العثيم مول في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على اختلاف أشكالها يقدمها العثيم مول بخصومات كبرى. فلا أحد هذه الأيام يستغنى عن وجود الهاتف الذكي أو الشاشات الذكية أو غيرها من اكسسوارات الجوال والمنتجات الأخرى. فنحن في عصر التكنولوجيا حيث أصبح العالم أكثر تغيرا وتطلبا لوجود تلك الأجهزة. ومع انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني السعودي تحتفي أسواق عبد الله العثيم بهذه المناسبة المميزة على طريقتها. من خلال تقديم تشكيلة متنوعة من الأجهزة بأسعار مخفضة لكافة العملاء. العثيم مول نحتاج كثيرا لطباعة العديد من الأوراق والملفات الهامة. ويعرض العثيم طابعة اتش دي مقابل 119 ريال فقط للحبة حتى يتمكن الجميع من الشراء بسهولة.

احصل على ساعة أبل الذكية الجيل الرابع بسعر 1650 ريال سعودي.

جوال هونر إكس 8 سعة 128 جيجا. بشاشة مقاس 6.7 بوصة. الجيل الرابع متوفر مقابل 885 ريال فقط.

احصل على تابلت لافا ام 1000 بسعر 349 ريال.

بسعر 349 ريال فقط يمكنك شراء تابلت لينوفو ام 7. شاشة ارو ال اي دي 43 مقابل 619 ريال سعودي فقط بدلا من 899 ريال.

احصل على شاشة ارو ال اي دي مقاس 40 بوصة بسعر 619 ريال بدلا من 799 ريال.

مسرح منزلي جيباس بسعر 129 ريال بدلا من 159 ريال. عروض العثيم اشتري مطحنة البن مولينكس واستمتع بالطعم المميز لقهوتك بسعر 105 ريال بدلا من 199 ريال.

احصل على قلاية السيف الصحية سعة 9 لترات مقابل 239 ريال بدلا من 399 ريال. ووفر مبلغ 60 ريال سعودي.

عصارة الفواكه كينوود احصل عليها مقابل 219 ريال بدلا من 315 ريال. تحميص الخبز أصبح أكثر سهولة مع آلة التحميص الفريدة من أي تي سي المتوفرة في أسواق عبد الله العثيم مقابل 45 ريال فقط بدلا من 69 ريال.

يمكنك تسخين الساندويتشات في دقائق معدودة مع سخان الساندويتش كينوود بشواية. مقابل 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال.

اشتري مضرب البيض مع عجانة كولين مقابل 59 ريال بدلا من 110 ريال.

احصل على خلاط كيون سعة 1.2 لتر بسعر 49 ريال بدلا من 59 ريال. أسواق عبد الله العثيم طباخة أرز كيون لطهي الأرز بسرعة وكفاءة احصل عليها بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال. للحبة سعة 1.8 لتر.

اشتري صانع الطعام كينوود المعروض في أسواق العثيم مقابل 199 ريال بدلا من 349 ريال سعودي.

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