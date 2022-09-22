شوف عروض اكسترا العيد الوطنى 92 على الجولات والأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الجولات والأجهزة الكهربائية تنطلق اكسترا بخصومات هائلة على أنواع عديدة من الجولات والسماعات والأجهزة الألكترونية تبدأ يوم الأربعاء 21 سبتمبر الموافق 25 من صفر 1444 يوفر اكسترا كل مايحتاجه المواطن السعودي خصومات هائلة على مكواة الشعر البيبي ليس و التى يستخدمها جميع النساء ليبدو الشعر بملمس ناعم ولامع ويعطي للمرآة جمالا ورونق كما يوجد عرض على أدوات النضافة الشخصية وماكينات براون سيلك لنزع الشعر من الجذور لتعطى الجسم ملمس ناعم لفترة طويلة عرض خاص على ثريف مساج للجسم يعطي احساس بالهدوء والراحة ولإكتمال مجموعة جمال المرآة السعودية يوجد مكياج بيري رسونا الذى يجعلها فى أبهى صورة وللحفاظ على الإيباد من التلف والصدمات حافظة وجراب إس تى ام بألوان مميزة ولطوارئ الطريق يورو شاحن سيارة يساعدك على الشحن أثناء قيادة السيارة فين فى الوقت لدى قائد السيارة متوفر التسوق عبر أمازون . أقوى عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية عروض خاصة من إل جي على الغسالات والأجهزة الكهربائية يوجد غسالة إل جي تعبئه علوية سعة 14 كيلو بخار واى فاي متوفرة باللون الأبيض بخصم يصل إلى 34,58% سعرما قبل الخصم 5349 ريال سعودي والآن 3499 ريال سعودي.

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