شوف مواعيد وأماكن احتفالات اليوم الوطني في الرياض 1444 “اليوم الوطني السعودي”

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد وأماكن احتفالات اليوم الوطني لحضور الاحتفالات التي ينتظرها كل مواطن في اليوم الوطني السعودي 92 ويعد اليوم الوطني من اعظم أيام العام التي ينتظرها كل مواطن للاحتفال بيوم توحيد المملكة وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم جميع مواعيد وأماكن احتفالات اليوم الوطني في الرياض.

مواعيد وأماكن احتفالات اليوم الوطني في الرياض 1444

يترقب المواطنون بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة الفعاليات والمسابقات التي تقام في مدينة الرياض احتفالا بـ اليوم الوطني 92 فهو من اهم المناسبات التي تحمل ذكرة جميلة لدي كل مواطن وهو يوم إجازة رسمية في جميع القطاعات العامة والخاصة داخل المملكة للاحتفال بهذا اليوم العظيم ولذلك فهناك الكثير من الفعاليات والحفلات التي تقام في اليوم الوطني وهو ما نعرضه لكم في السطور التالية:

فعالية العروض الجوية التي تقام اليوم الوطني في حديثة أم عجلان وتقام هذه الفعالية يوم 22 ويوم 23 سبتمبر الجاري وتوقيت الفعالية الساعة الرابعة مساء.

الفعالية الثانية وهي الألعاب النارية المفضلة لدي الأطفال وتقام في منطقة الثغر بلازا وتقام هذه الحفلة في اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء.

الفعالية الثالثة وهي العروض العسكرية التي تقام في تقاطع طريق الملك سلمان مع تركي الأول وتقام يوم 23 سبتمبر 2022 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء.

مهرجانات اليوم الوطني الذي ينتظره كل مواطن ويقام في منطقة جراسي بارك حي السفارة وبدا المهرجان بالفعل من يوم 21 وينتهي في يوم 24 سبتمبر ويقام يوميا من الساعة 5 وحتي الساعة 2 ليلًا.

احتفالات اليوم الوطني الرياض