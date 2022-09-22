خلطة التخلص من الصراصير والنمل بدون مبيدات ولا مجهود هتنظفي بيتك بسهولة

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عمر شويل - جدة التخلص من الصراصير والنمل حيث تعاني الكثير من المنازل من انتشار النمل والصراصير خصوصًا في فصل الصيف، وذلك لخطورة انتشار الصراصير تحديدًا في المطبخ لأنه مأوى الطعام والشراب في حالة تعرض الطعام لمثل هذه الحشرات يسبب الكثير من الأمراض، لذلك نجد الكثير من ربات المنزل تتساءل عن كيفية التخلص من هذه الحشرات وعن أفضل الطرق الفعالة التي تمنع انتشارها في المنزل، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل الطرق للتخلص من الصراصير والنمل.
التخلص من الصراصير والنمل
فيما يلي بعض الوصفات الطبيعية السهلة للتخلص من الصراصير والنمل من البيت نهائيًا:
- القضاء على مصادر الطعام
مبدئيًا انتشار الصراصير في المنزل يرجع لعدم الاهتمام بنظافة المطبخ وخاصًة أنها تتغذى على بقايا الطعام المنسكب على الرخامات والأحواض، لذلك يجب التخلص فورًا من بقايا الطعام وتنظيف الأسطح والأحواض وعدم ترك بقايا طعام مكشوف على الرخام أو البوتاجاز كما يجب تنظيف المطبخ جيدا لأن مثل هذه الحشرات تتغذى وتتكاثر في الأماكن الغير نظيفة.
- استخدام ورق الغار
من الطرق الفعالة والطبيعية في نفس الوقت للتخلص من النمل والصراصير هي استخدام ورق اللوري أو الغار في التخلص من هذه الحشرات، وذلك لأن النمل والصراصير تهرب من رائحة ورق الغار والبعض يسميها دواء الصراصير، لذلك قومي بتوزيع أوراق الغار في المطبخ وفي كافة أرجاء البيت بهذه الطريقة ستتخلص منهم نهائيا.
- استخدام الماء والصابون
الماء والصابون يسبب اختناق الحشرات خصوصا الصراصير، قومي بخلط الماء مع كمية من الصابون السائل سواء صابون الاستحمام أو صابون سائل غسيل الأطباق، وقومي برشه مباشرة في أماكن تواجد النمل والصراصير وبهذه الطريقة ستتخلص منهم من المنزل.
وبهذا قد تعرفنا على أفضل الطرق الطبيعية الفعالة للقضاء على النمل والصراصير والتخلص منها نهائيا.
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