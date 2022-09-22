نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أصبح الكثير يعانون من ارتفاع فاتورة الكهرباء فى ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة والكثير يبحث عن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء وقد لا ينتبهون إلى أن الأجهزة الصغيرة هى أسباب ارتفاع الفاتورة الشهرية يجب الاستغناء عن بعض الأجهزة الصغيرة التي لا حاجة لها . طرق ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنزل يجب عليك استخدام الأجهزة الصغيرة استخدام صحيح لترشيد الكهرباء:

أولا يحب عليك استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة موفرة للطاقة.

يجب عليك فصل الحاسوب ليلا حيث أنه يتسبب فى زيادة فاتورة الكهرباء.

طرق الشواحن دون استخدام حيث أنه يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء يجب فصله.

عليك استبدال غسالة الأطباق بغسلها باليدين ويجب غسل الملابس بالماء البارد بدلا من الساخن حيث استخدام الساخن المتواجد بالداخل يستهلك طاقة أكبر.

اجهزة معطرات الجو الصغيرة الموجودة حاليا فى بعض المنزل يجب استبدالها ببخاخ عادي.

عليك باستبدال جميع مصابيح المنزل ذات الإضاءة الصفرا وغير ذلك بمصابيح موفرة للكهرباء ذات الإضاءة البيضاء. اجهزة تؤدى إلى ارتفاع في فاتورة الكهرباء كما قد أشرنا مسبقًا أن بعض الأجهزة تعمل على استهلاك كم كبير من الكهرباء على سبيل المثال: أولا الغلاية الكهربائية رغم صغر حجمها إلى أنها سبب أساسي في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

ترك شاحن الهاتف لمدة طويلة دون استخدام حيث أنه يستهلك طاقة كبيرة من الكهرباء.

كما أنه أيضا تعد أجهزة معطر الجو الصغيرة وهي من الأجهزة التي تعمل بالشاحن وتسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

كما أن مكواة الشعر الصغيرة كثرة استخدامها مما يؤدي إلى ارتفاع في فاتورة الكهرباء.

حيث أنه من المعروف أن الثلاجة يجب عدم وضع الطعام وهو ساخن داخلها ويجب عدم فتحها عدة مرات متكررة.

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