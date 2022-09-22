شوف عروض الهواتف الذكية والإلكترونيات في لولو هايبر ماركت بأسعار تنافسية

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عمر شويل - جدة بسعر تنافسي وخصومات هائلة يقدم لولو هايبر ماركت لعملائه. تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على اختلاف أنواعها . تجد داخل جميع فروع هايبر لولو الكثير من المنتجات بخصومات خاصة. فضلا عن وجود أجهزة جديدة حصريا في هايبر لولو وتستمر التخفيضات خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني السعودي وتمتد حتى يوم الخامس والعشرين من سبتمبر. ولا يكف لولو ماركت لولو ماركت عن تقديم أقوى العروض والتخفيضات على جميع السلع الغذائية والمنسوجات ومنتجات العناية الخاصة للكبار والأطفال. ويمكنكم معرفة المزيد من خلال زيارة فروع الهايبر الأقرب إليكم. لولو هايبر ماركت يمكنك شراء شاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 50 بوصة مقابل 2099 ريال بدلا من 3299 ريال. وتوفير مبلغ 1200 ريال سعودي. كما أن توصيل الجهاز مجانا.

احصل على أبل أيفون 14 سعة 128 جيجا مقابل 3799 ريال سعودي. وبسعر 4299 ريال لأيفون 14 سعة 256 جيجا. بينما يكون الجوال سعة 512 جيجا بسعر 5299 ريال.

أنكر سماعة رأس ساوند كور لايف 2 نيو احصل عليها مقابل 149.92 ريال سعودي بدلا من 279 ريال. بخصم قدره 129.08 ريال. من بين العروض المميزة أيضا في هايبر لولو الخصم بقيمة 307 ريال الذي يحصل عليه المتسوق عند شراء قلاية تيفال بدون زيت 1.2 كيلو. حيث تعرض مقابل 292 ريال فقط بدلا من 599 ريال لفترة محدودة. وفر مبلغ 307 ريال عند اقتناء هاتف موتورولا جي 52 سعة 128 جيجا الجيل الرابع. حصريا من لولو ماركت بسعر 692 ريال بدلا من 999 ريال سعودي. عروض لولو اشتري الآن هاتف هونر إكس 9 المميز سعة 128 جيجا الجيل الرابع. بسعر تنافسي فقط 999 ريال بدلا من 1099 ريال لفترة محدودة. سامسونج تاب أي 7 لايت 8.7 بوصة سعة 32 جيجا متوفر بسعر 492 ريال بدلا من 549 ريال.

إكسيد تاب 1 بلس 7 بوصة سعة 32 جيجا. احصل عليه مقابل 292 ريال بدلا من 349 ريال ووفر مبلغ 57 ريال.

هواوي ميت تاب كور اي 3 احصل عليه بسعر 1692 ريال بدلا من 2599 ريال سعودي. ووفر مبلغ 907 ريال. لولو ماركت احصل على خصم 807 ريال سعودي عند شراء شاشة أيكون الذكية عالية الوضوح مقاس 58 بوصة. مقابل 1192 ريال بدلا من 1999 ريال. اشتري قلاية أيكون الهوائية المميزة التي تعمل كقلاية وفرن في آن واحد. سعة 27 لتر متوفرة مقابل 399 ريال بدلا من 659 ريال.

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