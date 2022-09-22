شوف عروض فورد الناغي 2022 تقسيط بدون مقدم أو فائدة على سيارات فورد رنجر وفورد برونكو

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عمر شويل - جدة عروض فورد الناغي 2022 تقسيط بدون مقدم تعاقد أو فائدة على سيارات فورد رينجر و فورد برونكو، يقدم الناغي موتورز وكيل سيارات فورد بالمملكة العربية السعودية عروض فورد على السيارات الجديدة بمختلف موديلاتها خلال شهر سبتمبر حيث بدأ العرض منذ إنطلاق شهر سبتمبر ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يشمل العرض عدد 6 سيارات فئات مختلفة ضمن عروض فورد الناغي 2022 تقسيط بدون مقدم أو فائدة.

عروض فورد الناغي 2022 تقسيط بدون مقدم أو فائدة

يقدم فورد الناغي عروض مذهلة على السيارات موديلات 2022 خلال شهر سبتمبر عرض تقسيط بدون مقدم أو فائدة، حيث يقدم عرض على عدد 6 سيارات من فورد موديلات 2022، وهم سيارة فورد رينجر 2022 فئة اكس ال، فورد برونكو 2022 بيق بيند، فورد اكسبلورر 2022 الفئة الأساسية، فورد إيدج 2022 فئة تريند، فورد موستنج 2022 فئة إيكوبوست وفورد تورس 2023 فئة إمبيانتي.

عروض فورد رينجر 2022 تقسيط

يشمل العرض سيارة فورد رينجر 2022 فئة إكس ال تقسيط بدون مقدم تعاقد أو فائدة، يبلغ القسط الشهري 1559 ريال لمدة 60 شهر بدلا من 1711 ريال، تتوفر بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات 2200 سي سي سعة 150 حصان قير أوتوماتيك ونظام الدفع رباعي، تتميز بعدد 2 وسائد هوائية، اتصال يو اس بي، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مقاعد مخمل، مكيف متعدد المناطق وجنوط 16 إنش.

عروض فورد الناغي فورد برونكو 2022

يتضمن عرض التقسيط بدون فائدة أو مقدم تعاقد سيارة فورد برونكو 2022 فئة بيق بيند ضمن عروض فورد الناغي 2022، حيث يبلغ القسط الشهري 2769 ريال لمدة 60 شهر بدلا من 3085 ريال، تتوفر السيارة العائلية بمحرك رباعي الأسطوانات 2300 سي سي قوة 270 حصان قير أوتوماتيك ونظام الدفع رباعي، تتميز بإمكانية فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك وإمكانية تشغيل السيارة عن بعد.

كما تتميز بمقاعد مخمل و مكيف أوتوماتيك، قرص صلب، نظام صوتي فاخر و17 مكبر صوت، دخول ذكي، تدفئة المقاعد ولوحة قيادة السيارة مضيئة، كما تتميز بكافة مواصفات الأمان ضمن عروض فورد الناغي 2022 نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام حماية من السرقة، نظام تحذير مغادرة المسار، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح و عدد 8 وسائد هوائية، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد و جنوط 17 إنش.