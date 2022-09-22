نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الوطني 92 عروض هايبر بنده السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده في اليوم الوطني 1444 يعد هايبر بنده من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية التي يقدم جميع المنتجات والسلع المختلفة لعدد كبير من الأشخاص، حيث انه منتشر بجميع مدن السعودية وله اكثر من فرع وينال على ثقة العديد من الأشخاص ونظرا الاحتفال باليوم الوطني هذا اليوم المميز عندها السعوديين الذين يمجدون في تاريخ بلدهم ومن أهم مظاهر الاحتفال في هذا اليوم العروض المختلفة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها فإن هايبر بنده لا ينسى هذا اليوم بعمل العديد من العروض التي ينتظرها جميع الأشخاص نظرا لشهرتها الكبيرة في العديد من الاسئله والاجهزة الكهربائية لذلك سوف نقدم العروض التي يقدمها هايبر بنده احتفالا باليوم الوطني بالتفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده اليوم الوطني

تستمر عروض هايبر بنده التي تكون في المناسبات ومنها اليوم الوطني حيث يقدم عدد من التخفيضات على اسئله على الغذائيه وتكون على النحو التالي:

أرز بسمتي وبحجم 10 كيلو بسعر 69.95 ريال سعودي.

صدور دجاج بحجم اثنين كيلو طريه وفاخره بسعر 43 ريال سعودي.

علبة حليب طويلة العجل كامله تتسم بسعر 50 ريال سعودي.

طحين فاخر بسعر 10 ريال سعودي

علبه معجون طماطم يكون سعرها في العرض 23.5 ريال سعودي.

دجاج بسعر 159 ريال سعودي.

سكر ناعم بسعر 19 ريال سعودي

مناديل للوجه بسعر 18 فاصله ريال سعودي.

كلوريكس السائل المبيض بسعر 15 ريال سعودي.

مفروم بقري بسعر 27 ريال سعودي.

برجر بقري بسعر 29 ريال سعودي.

برسيل بسعر 45 ريال.

عروض هايبر بندا في اليوم الوطني