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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم علي المنتجات الغذائية لليوم الوطني 92 العثيم مول في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في اليوم الوطني 92 في المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني من كل عام حيث يكون يوم 23 سبتمبر لهذا العام رقم 92 ويتم الاحتفال به بجميع المدن السعودية ومن مظاهر الاحتفال هي العروض على المحلات التجارية والمتاجر المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات والحفلات والمهرجانات والألعاب النارية وغيرها من البرامج الاخرى ومن أحد المحلات الشهيرة التي تقوم بعمل عروض مميزة في هذا اليوم وينتظرها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية والعثيم مول الذي يقدم على جميع السلع وسوف نعرض العروض التي يقدمها للاستفادة منها من خلال موقع ثقفني.
عروض العثيم علي المنتجات الغذائية
عدد كبير من الشركات يحرص على تقديم العروض في اليوم الوطني والتي تتمثل فيه عمل خصومات وتخفيضات كبيرة على اغلب المعروضات مثل المطاعم والملابس ومستحضرات التجميل والعطور والأجهزة وغيرها لذلك سوف نقدم عروض العثيم مول التي تنتشر في شتى انحاء المملكه وجميع السلع والمنتجات بالإضافة إلى اللحوم والحلويات والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية.
- احصل على واحد كيلو من أصابع البطاطس المقليه سعر الكيس الواحد داخل العرض 9.95 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال سعودي.
- سعر كرتونة دجاج سريع المجمدة داخل العرض ب 160 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي قبل التخفيض.
- السعر ساديا مكعبات الدجاج بوزن واحد كيلو جرام داخل العرض 41.95 ريال سعودي بدلا من 66.55 ريال سعودي.
- عرض الذرة الحلوة الكيس بوزن واحد كيلوغرام في العرض ب 12.95 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي.
- لحم عجل بلدي طازج بالعظم سعر الكيلو في العرض 39.95 ريال سعودي.
- افخاذ الدجاج الكاملة بوزن واحد كيلوغرام داخل العرض 17.95 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم
- كريم دوف للجمال سعرها العبوه بحجم 150 مللي 8,95 ريال سعودي داخل العرض بدلا من 14.95 ريال سعودي.
- جيل فازلين الاصلي داخل العرض العبوه بحجم 450 ملي يكون 24,95 ريال سعودي بدلا من 91.95 ريال سعودي.
- كما إن صابون جمال واوتوماتيك اخضر الكيس سبعه كيلو جرام داخل العرض بسعر 68 ريال سعودي بدل من 80 ريال سعودي.
- غسول يد لوكس 500 مللي بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.
- صابونه دوف ابيض بحجم 160 جرام سعر الواحده 6.95 ريال سعودي بدلا من 19 ريال سعودي.
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