نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمتع بأقوى عروض العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتع بأقوى عروض العثيم مول، يمكنك في هذا الأسبوع التعرف على تشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة والتي يقدمها العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من منتجاتك المفضلة بخصومات حصرية، ويمكنك شراء جميع منتجات البقالة، واللحوم الطازجة، والدجاج، والمعلبات، والزيوت، والأرز والعديد من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية، كذلك يمكنك الحصول على هواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز، وأواني الطهي، والأجهزة الكهربائية والعديد من المستلزمات الأخرى بأسعار تنافسية، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر إلى الثلاثاء 27 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. عروض العثيم مول قم بالحصول على هاتف هونر اكس 8 يأتي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت. فقط بسعر 885 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك الحصول على جوال سامسونج اي 52 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وشبكة 5G. فقط بسعر 1199 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء تابلت لينوفو ام 7 بحجم بطارية 3590 mAh ومساحة تخزين 32 جيجا بايت. فقط بسعر 349 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا شاشة سوبر جنرال ال اي دي بحجم 55 بوصة. فقط بسعر 1319 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال للحبة.

احصل على شاشة امبيكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة. فقط بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2099 ريال سعودي للحبة.

قم أيضاً بشراء شاشة امبيكس ال اي دي سمارت بحجم 40 بوصة. فقط بسعر 629 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على قدر ضغط من كولين كهربائي بسعة 10 لتر. فقط بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي للحبة. اشتري أيضا قدر ضغط العربي اي تي سي بسعة 10 لتر. فقط بسعر 245 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء صانعة خبز جي في سي. بسعر 140 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على عصارة حمضيات هومر فقط بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي للحبة. أسواق العثيم مول قم بشراء صانع طعام من كينوود فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء خلاط كينوود مع مطحنة + جك بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بالحصول على صانع طعام جيباس 4 × 1 بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي للحبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف استمتع بأقوى عروض العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.