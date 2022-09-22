نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض اليوم الوطني 92 أسواق العثيم الخميس 22 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض اليوم الوطني 92 أسواق العثيم فقد تم الإعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي “Twitter” لوجود عروض قوية بمناسبة العطلة الوطنية السعودية ووجود مجموعة متنوعة من المنتجات على أسواق العثيين للاحتفال باليوم الوطني، وذلك بفضل هذا الحدث، حيث توفر اسواق العثيمقائمة بالأصناف المتوفرة في السوق خلال احتفال مواطني المملكة العربية السعودية ودول أخرى.

عروض اليوم الوطني 92 أسواق العثيم

تقدم اسواق العثيم عروض كبيرة علي اللحوم ومن ابرز هذه التخفيضات في متاجر العثيم في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية على أسعار اللحوم المفرومة لديهم أيضًا مراحل أخرى من التخفيضات على أسعار لحم العجل المحلية والعديد من المراحل الأخرى على أسعار اللحم البقري البرازيلي المبرد ، ولديهم أيضًا مراحل أخرى على سعر اللحم البقري البرازيلي المقطع ومراحل أخرى مع تحميص العظام في الفرن ، ولديهم أيضًا مقترحات أخرى لـ لحم باكستاني بالعظم

هناك عرض علي لحم عجل بلدي سيكون الكيلو 49.95 ريال

هناك عرض علي لحم عجل باكستاني بالعظم سيكون الكيلو 29.95 ريال

هناك عرض علي لحم غنم سواكني بالعظم سيكون الكيلو 52.95 ريال

هناك عرض علي مكعبات بقري برزيلي سيكون الكيلو 32.95 ريال

هناك عرض علي مفروم بقر برازيلي ميره سيكون الكيلو 23.95 ريال

عروض اليوم الوطني 92 هايبر ماركت العثيم

توفر محلات اسواق العثيم في السعودي ، تخفيضات كبيرة على وجه الخصوص: ويوجد خصم خاص على سعر دجاج المجمدة، وخصم آخر على سعر زيت الطهي في Halley، على غرار جبنة Almarai Cream وخصم آخر على سعر معجون الطماطم السعودية.

مهرجان أسواق العثيم يوم القصيم:

تخفيض علي التمر السكري في علبة يكون سعر الكيلو 65 ريال.

تخفيض علي التمر صقعي يكون علبة سعر الكيلو 65 ريال

تخفيض علي كوكي العجين النهاري مقابل 7 ريال.

.تخفيض علي تمر نوع أمل الخير خلاص القصيم سيكون الكيلو بسعر 13 ريال.

تخفيض علي يوم ملكي سيكون الكيلو 70 ريال.

تخفيض علي تمر جالكسي سيكون الكيلو بسعر 60 ريال.

تخفيض علي تمارا حلوة يوم مبلل سيكون الكيلو 15 ريال.

كما توجد تخفيضات علي كافة انواع المواد الغذائية المختلفة.