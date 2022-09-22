شوف عروض اليوم الوطني السعودي 92 تخفيضات تصل إلى 70% الصندوق الأسود

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 تخفيضات تصل إلى 70% من الصندوق الأسود المفاجأة التي ينتظرها الملايين في احتفالات المملكة المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، أعتاد المواطنين السعوديين الاحتفال باليوم الوطني كل عام في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر يوم التحالف والتوحد.

حيث تقدم العديد من المتاجر عروض بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بداية من توفير موبايلات وأجهزة كبيرة وصغيرة وحاسبات وشاشات، يمكنكم الحصول علي خصومات قد تصل إلى %70 بجانب وجود هدايا فورية والتوصيل مجاني والدفع كله بالتقسيط.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 تخفيضات تصل إلى 70%

موبايل أيفون 13 برو ماكس ذو ذاكرة 256 جيجا بايت سعره قبل الخصم 5699 ريال سعودي، أما سعره بعد الخصم يصل إلى 4799 ريال سعودي، واليك رابط عروض جرير .

. لينفو لاب توب معالج سيليرون ذو رامات 4 جيجا بايت الثمن قبل الخصم 1899 ريال سعودي أما الثمن بعد الخصم يصل إلي 1399 ريال سعودي.

سبيد كول مكيف اسبليت جداري 18400 وحدة بارد قيمة شرائه قبل الخصومات a3199 ريال سعودي وقيمته بعد الخصم 2.092 ريال سعودي، واليك رابط تخفيضات اليوم الوطني .

. سامسونج تلفاز كيو 75 HD سمارت السعر قبل الخصم 9999ريال سعودي والسعر بعد الخصم 6599 ريال سعودي.

جوال ابل ماك بوك برو 14معالج ثماني النواة قبل الخصم بمبلغ 9999ريال سعودي وبعد الخصم 8888 ريال سعودي.

هاتف ابل 11 برو سعه 128 جيجا بايت ثمن الشراء قبل الخصم 3599 ريال سعودي أما بعد الخصومات بثمن 2399 ريال سعودي.

تليفزيون أل جي LED 65 انش بقيمة شراء قبل الخصم 6999 ريال سعودي أم قيمة التلفزيون بعد الخصم 3799 ريال سعودي، وإليكم رابط أجمل رسائل تهنئة العيد الوطني 92.

عروض الأجهزة الكهربائية لليوم والوطني السعودي

غسالة ال جي للملابس تعبئة علوية a24 كيلو جرام السعر قبل الخصم 9899ريال سعودى اما بعد الخصم 5299 ريال سعودى.

هوفر مكنسة استاند غسيل السجاد والفرش بمبلغ قبل الخصم 1799 ريال وبعد الخصم مبلغ 1199ريال سعودي، واليك عروض بنده المفاجأة.

ثلاجة بابين هيتاشي 19.43قدم 550 لتر سيلفر قبل الخصم بقيمة 4879 ريال وقيمتها بعد الخصم 3846 ريال سعودي.

فريزر رأسي ويستنج هاوس 21 قدم قبل الخصم بمبلغ 4999ريال سعودي وبعد الخصم 4199 ريال.

فريزر رأسي ويستنج هاوس 21 قدم قبل الخصم بمبلغ 4999ريال سعودي وبعد الخصم 4199 ريال. مجفف ملابس مديا تعبئة أمامية قبل الخصم بسعر 2289 ريال وبعد الخصم 1819ريال سعودي.

قلاية هوائية فيليبس 2225 واط سعه 1400 قبل الخصم 1609ريال أما بعد الخصم بثمن 949ريال سعودي، واليك عروض الشاشات.

وصلنا معكم لختام شرح عروض اليوم الوطني السعودي 92 تخفيضات تصل إلى 70% الصندوق الأسود.