نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية من ٢٢ وحتى ٢٦ سبتمبر الموافق نهاية صفر في كل الأقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية من ٢٢ وحتى ٢٦ سبتمبر الموافق نهاية صفر في كل الأقسام بفروع العثيم المختلفة، حيث تشمل الفروع كل ما تحتاجه ربة الأسرة من سلع مختلفة، وسوف نوضح لكم تفاصيل العروض الحصرية في كل الفروع على أسعار سلع الماركت المختلفة، وإليكم تفاصيل العروض…..

عروض العثيم السعودية في جميع الفروع

توفر فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: الشكولاتة المشكلة من بست ميني، وتخفيض آخر منهم على سعر شامبو دوف Dove للعناية اليومية، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مناديل الجيب من فاين Fine، وشبيهة الجبنة القشطية من المراعي Al marai، وكذلك يمكنكم التمتع بخصم فوري على سعر سمن الزبد النقي من المراعي، وخصومات حصرية أخرى منهم على أسعار عسل الشفاء الطبيعي، وتخفيضات آخرى.

عروض العثيم ماركت في مدن السعودية

توجد أيضاً بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market مجموعة مميزة من الخصومات الخاصة على أسعار: زيت دوار الشمس من نور Nour، وتخفيض آخر منهم على سعر الفول المتنوع من ندى، وتنزيل آخر منهم على سعر مسحوق غسيل الملابس من برسيل Persil، وتخفيضات أخرى عديدة على أسعار الجبنة الكريمية الهنغارية بالكيلو، وتنزيل حصري آخر على سعر اللحم البقري المقطع البرازيلي بدون عظم، وخصم مميز آخر على سعر سمك القاروص سي باص.

تنزيلات العثيم هايبر ماركت اليوم Al othaim

توفر مجموعة العثيم هايبر ماركت Al othaim مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار: المكواه السيراميك من سوبر بي، بالإضافة إلى عرضهم المتميز على سعر عصارة الحمضيات من بانكس، وكذلك لديهم تخفيض فوري على سعر الخلاط اليدوي من سوبر بي، وتخفيض حصري آخر على سعر خلاط بانكس مع ملحقاته، والمسرح المنزلي من جي باس الترولي، وتخفيض مميز آخر على سعر فرن ريد بول الكهربائي بسعة ٣٥ لتر، وكذلك يوجد خصم حصري منهم على سعر موقد سوبر بي الكهربائي، وغيرهم.