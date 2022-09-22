نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض stc اليوم الوطني 92 بالسعودية لعام 1444-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض stc اليوم الوطني 92 بالسعودية للعام الحالي 2022 تعتبر من أهم العروض التي يهتم بها جميع عملاء شركة الاتصالات السعودية، أعلنت عنها شبكة الاتصالات stc بالتزامن مع موسم العروض والتخفيضات التي تشهدها المملكة العربية السعودية احتفالًا باليوم الوطني 92 الذي سيوافق يوم الجمعة 23 سبتمبر، لذلك يسعى عدد كبير للاستفادة من التخفيضات والعروض القوية التي توفرها الشركة خلال فترة الاحتفال، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي أفضل العروض المقدمة من الشركة في اليوم الوطني السعودي 92.

اليوم الوطني السعودي الـ 92

إن اليوم الوطني السعودي يوافق يوم الجمعة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ففي كل سنة يتم الاحتفال في هذا اليوم حيث تُنظم الكثير من الفعاليات والمهرجانات التي تُقام في كافة المُدن السعودية، ويحضر هذه الفعاليات غالبية الشعب السعودي، تعد عروض اليوم الوطني السعودي من العروض الكبيرة التي ينتظرها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة منها، ومن أهمها عروض stc اليوم الوطني 92 بالسعودية من شركة الاتصالات حيث توفر الكثير من المتاجر والشركات والمحلات التجارية والمولات تخفيضات وعروض هائلة في اليوم الوطني للمملكة، وقد تصل تلك التخفيضات إلى 50% من قيمة تلك المنتجات في هذا اليوم المميز، وهذا ما يرفع نسبة البيع والشراء داخل المملكة في تلك الفترة.

عروض stc اليوم الوطني 92 بالسعودية

تم الإعلان عبر الموقع الرسمي لشركة stc عن مجموعة من أفضل العروض والتخفيضات والهدايا في ضوء مشاركة الشركة لأبناء الوطن في فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 92 تلك المناسبة الوطنية السعودية الهامة جدًا، وفيما يلي سوف نتعرف علي عروض stc اليوم الوطني 92 بالسعودية.

يمكن للعميل استبدال الجهاز القديم بجهاز جديد (سواء موبايل أو لابتوب أو تابلت)، ويحصل العميل على 92 ريال هدية على سعر جهازه القديم، والعرض مستمر من 21 سبتمبر إلى 25 سبتمبر.

باقة بيتي eSIM 5G بسعر 299 ريال بدلاً من 402.5 ريال، لمدة 3 أشهر، لفترة محدودة.

بالتعاون مع شريك اس تي سي المسمى “Auto Chapeau” تم توفير عرض خصم 92% على التلميع الخارجي، مع ميزة شراء خدمة والحصول على الثانية مقابل 1 ريال فقط، ومدة العرض من 19 سبتمبر إلى 31 أكتوبر.

مسابقة وسحب على الفوز بـ 10 أجهزة موبايل ذكية، وللاشتراك في السحب يمكن المشاركة في المسابقة بواسطة تويتر stc.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص في تطبيق stc tv والإجابة على السؤال للدخول في السحب على واحد من ضمن خمسة أجهزة ذكية من تاريخ 22 إلى 24 سبتمبر.

يمكنكم من خلال رابط الموقع الإلكتروني لشركة STC الحصول علي خصومات على مجموعة من الأجهزة الذكية، والخصم يبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر إلى الخميس 29 سبتمبر، وللاطلاع على قائمة الخصومات والأجهزة المختارة.

خصم 35% في حالة استبدال الرصيد وتحويله من نقاط “قطاف” بالمكافآت الداخلية (كسداد الفواتير أو شحن الرصيد)، والعرض مستمر من 19 سبتمبر إلى 31 أكتوبر.

خصم 20% عند شراء نقاط عضوية “قطاف التميز” بواسطة التطبيق mystc، والعرض يبدأ من يوم 21 حتى 25 سبتمبر.

إرسال برقية هاتفية مجانية مقدمة إلى الديوان الملكي السعودي لتهنئة العاهل السعودي وولي عهده بهذه المناسبة، وذلك عبر تطبيق mystc.

عرض تحميل نغمة نشيد اليوم الوطني السعودي مجانًا عبر خدمة “صدى”، وللحصول عليها يتم إرسال SMS إلى رقم 1616 بكود 966، والعرض يبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر إلى الجمعة 23 سبتمبر.

اشتراك ثلاثة أشهر مجانية في خدمة Apple Watch تفعل عن طريق تطبيق الساعة على الآيفون من تاريخ 22 حتى 24 سبتمبر.

أي فيلم من قائمة حسب الطلب المختارة بـ 92 هللة من 21 حتى 24 سبتمبر.

اشتراك 3 أشهر مجانية في خدمة الجوال كنترول للعملاء الجدد من 22 حتي 24 سبتمبر.

عروض اليوم الوطني لباقات الانترنت من stc

تقدم شركة STC العديد من باقات سوا إلى عُملائها الكرام من المُقيمين والمواطنين في المملكة العربيّة السعوديّة، وتشتمل هذه الباقات على خدمات المُكالمات والانترنت إلى جانب الرسائل، ولكنها لم توفر خصومات عليها هذا العام كعادتها حتى الآن، وبدلًا من ذلك قدمت عرض: الحصول على باقة eSIM5G بسعر 299 ريال بدلًا من 402.5 ريال، وذلك لمدة 3 شهور فقط، وعلى الرغم من أن العرض غير مقيد بوقت للاشتراك به إلا أنه تم التنويه أنه لفترة محدودة.

ويمكنكم بكل سهولة الاشتراك في باقة سوا شير بلس 115 المقدمة من الشركة لعملائها الكرام والاستمتاع بـ 10 جيجا بايت أساسية و20 جيجابايت من أجل الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

عرض stc نت اليوم الوطني 92

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن عرض الإنترنت لليوم الوطني 92 وهو: عند الاشتراك في باقة مفوتر 4 بسعر 517.5 ريال، يحصل العميل على المميزات التالية: (شرائح متعددة مجانية، إنترنت ومكالمات غير محدودة، الحصول على 5G).

تويتر stc السعودية

يمكن لجميع عملاء الشركة والمهتمين بالعروض المقدمة منها متابعة الحساب الرسمي لشبكة stc السعودية والاطلاع على كافة عروض اليوم الوطني 92 على الباقات والأجهزة والخدمات. بالإضافة إلى إمكانية الاشتراك بالسحب على 10 أجهزة ذكية بمناسبة اليوم الوطني عبر الرابط الرسمي الخاص بالشركة علي تويتر وذلك علمًا بأن هذه العروض لفترةٍ محدودةٍ فقط.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم عروض stc اليوم الوطني 92 بالسعودية ومعرفة مدة استمرارية هذه العروض خلال أيام الاحتفال باليوم الوطني السعودي.