نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “عرض اليوم” أقوى عروض المنيع لليوم الوطني 92 قسيمة حسم بمبلغ 92 ريال احصل عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المنيع لليوم الوطني، من أكثر ما يهم السعوديين الآن، حيث أنه متبقي أيام وجيزة على العروض الهائلة التي تشهد كافة المملكة بمناسبة توحيد السعودية أو ما يطلق عليه اليوم الوطني، ومن ضمن تلك العروض ما تقدمه شركة المنيع التي تعرض منتجات مختلفة بعروض كثيرة، فهي من الشركات المتميزة في الأجهزة الكهربائية بجانب الأجهزة المنزلية، ويسعى العديد من المواطنين خلال أيام العيد الوطني 92 لشراء أحدث الأجهزة الكهربائية من شركة المنيع في ظل التخفيضات التي تقدمها الشركة.

عروض المنيع لليوم الوطني

توجد مجموعة من التخفيضات لن تأتي مرة ثانية في هذا العام من خلال شركة المنيع، ومن ضمن تلك العروض:

عروض المنيع على الغسالات:

غسالة هام بسعر 560 ريال، وسعتها خمسة كيلو. غسالة توشيبا من نوع الباب الذي يفتح من الأعلى، وسعرها 3700 ريال، وسعتها 15 كيلو. غسالة ال جي سعرها 5200 ريال وسعتها 17 كيلو.

عروض المنيع للمكيفات:

تختلف أسعار المكيفات باختلاف وحداتها، فيوجد مكيف تيرم جداري تيرم بسعة 11600 وحدة وسعره 1970 ريال، أما بالنسبة لسعة 17900 وحدة نوع البارد وبه واي فاي يكون سعره 2570 ريال، ولكن الذي يكون ساخن وبارد بسعر 2720 ريال.

عروض المنيع على الأدوات المنزلية

تقدم معارض المنيع عروض عديدة منها:

مطحنة بقوة 200 وات، ونوعها أكسبير، وبسعة 90 جرام، وسعرها 92 ريال.

صاعق مغناطيسي للحشرات نوع أكسبير سعره 92 ريال.

دفاية أكسبير، بها 15 ريشة، صيني، سعرها 340 ريال.

مكواة بالبخار نوع هام 2200 وات، وسعرها 890 ريال.

مكواة فيليبس بالبخار 2600 وات بسعر 350 ريال.

صانع للثلج من ماركة إكسبير سعته 2.2 لتر وسعره 440 ريال.

مكانس كهربائية من نوع بيسل على شكل عمودي 385 وات، كما تتوفر بها خاصية الغسيل بسعر 1200 ريال.

عروض اليوم الوطني في معارض المنيع

تقدم شركة المنيع خاصية التقسيط لجميع المشتريات في هذا اليوم، وتوفر عروض مجانية من اشترى بمبلغ 499 ريال، فسوف يحصل على قسيمة أخرى للشراء بمبلغ 92 ريال بجانب الخصومات الكبييرة الموجودة على الأجهزة بالفعل، كما توفر الشركة أرقام لها لتساعد عملائها على أي استفسار وهو: 920008171، لذا كل من يريد أي منتج سواء من الأجهزة الكهربائية أو المنزلية عليه الانتظار حتى تبدأ عروض المنيع.

قسيمة 92 ريال بمناسبة العيد الوطني من المنيع

أعلن إدارة شركة المنيع عن عرض جديد بمناسبة اليوم الوطني 92 في كافة معارض المنيع بالمملكة وكذلك عبر شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني للشركة، حيث يستطيع المواطن أن يحصل على قسيمة بمبلغ 92 ريال عندما تكون قيمة المشتريات 499 ريال، ويحصل على القسيمة بمجرد وصول المشتريات لهذا المبلغ، أما إذا كانت قيمة المشتريات 998 ريال فإنه يحصل على كل قسيمتين كل واحدة قيمتها 92 ريال، وهكذا.