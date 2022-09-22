نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف فرصة لا تعوض مع عروض العثيم السعودية المتنوعة لأدوات المطبخ وغيرها لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض العثيم السعودية من العروض المشهورة التي تقدمها الشركة لجميع المواطنين على مختلف المنتجات مثل أدوات المطبخ المتنوعة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية والالكترونيات والجوالات وغيرهم، وذلك ليستفيد بها الكل من السعوديين أو غيرهم من أصحاب البلدان المختلفة الوافدين للعمل بهذه المملكة، كما أن يتم تقديم كثير من الهدايا الفورية للعملاء المتميزين لفترة محددة، والآن سوف نتحدث عن مجموعة عروض العثيم السعودية بالتفصيل على أدوات المطبخ وبعض الأشياء الأخرى عبر موقع ثقفني الاخباري.

عروض العثيم السعودية على القدور

تعتبر القدور بأنواعها من الأدوات التي نستخدمها في الأغراض المتعددة فهيا بنا نتعرف من خلال هذه الفقرة على عروض العثيم عليها وهي كما يلي:-

طقم قدور بلاكستون 11 حبة بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 210.

طقم قدور رويال فورد بسعر 120 ريال سعودي بدلاً من 179.

قدر هوم أواي بغطاء بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89 ( 28 cm) / بسعر 74 ريال سعودي بدلاً من 95 ( 30 cm).

قدر بلاكستون + مقلاة بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 79.

طقم قدور رويال فورد 8 قطع بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 199.

طقم قدور تروست 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع بسعر 165 ريال سعودي بدلاً من 265.

مقلاة بلاكستون 2 حبة بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95.

مقلاة رويال فورد عميقة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 43 ( 26 cm) / بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 48 ( 30 cm).

تخفيضات العثيم على أدوات المطبخ المتنوعة

سوف نتعرف على تخفيضات أدوات المطبخ المتنوعة التي ينجذب إليها الجميع وهي كما يلي:-