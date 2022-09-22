نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر ايفون ١٤ الجديد بالتقسيط من أمازون السعودية بفائدة 0% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم شراء هاتف ايفون ١٤ من شركة أمازون السعودية بدون فائدة، حيث قامت شركة آبل الأمريكية بالإعلان عن هاتفها الجديد يوم ٧ سبتمبر من هذا الشهر، وقامت بطرحه بالأسواق العالمية والعربية يوم ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢، وكان هناك إقبال شديد على شراء الجوال من قبل المواطنين السعوديين، حيث حقق الهاتف نسبة مبيعات كبيرة في اليوم الأول من طرحه بالأسواق، ويعشق السعوديين والمواطنين في المنطقة العربية هواتف آبل، حيث يعتبرونها من أهم مظاهر الرقي والتقدم ومواكبة التطور التكنولوجي، ويأتي هاتف iPhone 14 الجديد بإمكانيات كبيرة حيث يأتي بمعالج قوي من نوع A15 Bionic، كما يدعم تشغيل شريحتي اتصال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٤ بالتقسيط من أمازون.

سعر ايفون ١٤ بالتقسيط من أمازون

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 14 بالتقسيط من شركة أمازون وهو كما يأتي:-

سعر الجوال من شركة أمازون السعودية بالتقسيط ٤٢٩٩ ريال سعودي.

القسط الشهري للهاتف ٣٥٨.٢٥ ريال سعودي بفائدة صفر%، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

حجم ذاكرة الجوال الداخلية ٢٥٦ ريال سعودي، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

يستطيع العملاء إرجاع المنتج بالمجان بدون أي رسوم إرجاع.

مواصفات iPhone 14

هناك العديد من المواصفات التي يحتوي عليها جوال ايفون ١٤ وهى كما يلي:-

الهاتف يدعم الاتصال قريب المدى عن طريق تقنية ال NFC. يأتي بشريحتي اتصال الشريحة الأولى من نوع نانو SIM، والثانية من نوع eSim وهى شريحة إلكترونية. الجوال يأتي مصنوع من الزجاج في الواجهة والظهر، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. يدعم الهاتف تشغيل شبكة الجيل الخامس، كما يدعم تشغيل باقي الشبكات الأخرى. الجوال يأتي بمعالج قوي من نوع A15 Bionic يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core graphics، وهو نفس المعالج القديم الذي جاء مع هواتف iPhone 13. يقاوم الهاتف الغبار، كما يقاوم الماء حتى ٦ متر تحت الماء لمدة نصف ساعة بمعيار IP68.

مواصفات كاميرات ايفون ١٤ الجديد

يأتي الهاتف بأربعة كاميرات ٢ كاميرا أمامية و٢ كاميرا خلفية ومواصفاتهم كما يأتي:-