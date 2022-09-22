نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو معيار الجمال للرجال في مختلف دول العالم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعريف الشائع للرجل المثالي يختلف في كل بلد. مثل النساء ، يحاول العديد من الرجال اتباع اتجاهات الجمال من أجل أن يكونوا أكثر جاذبية للآخرين. يمكن أن تكون الاختلافات الثقافية في نظرة الناس للجمال مثيرة للاهتمام ومدهشة للغاية. بعد ذلك ، نريد أن نرى ما هو معيار الجمال للرجال في بلدان مختلفة من العالم.

أمريكا وكندا

وفقًا لمجلة People ، فإن الرجال الأكثر جاذبية في أمريكا في السنوات الثلاث الماضية ، بول رود ومايكل ب. كان جوردان وجون أساطير. في أمريكا وكندا ، عادة ما يعتبر وجود الجسم العضلي والخشونة وجلد القمح من معايير جمال الذكور. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، وخاصة بين جيل الشباب ، أصبح المظهر المذكر والمؤنث أكثر شيوعًا.

الهند

وفقًا لاستطلاعات الرأي ، فإن الرجال الأكثر جاذبية في الهند هم الممثلون الهنود شاروخان ، عامر خان وهريثيك روشان. على الرغم من أن شاروخان فاز بالمركز الأول ، إلا أنه قال بنفسه إنه في الماضي ، كان مظهره يعتبر “غريبًا وغير طبيعي”.

المعيار الرئيسي لجمال الرجال في الهند هو البشرة الفاتحة ، والتي يتم الترويج لها بشكل كبير في وسائل الإعلام في البلاد. بقية معايير الجمال للرجال في الهند قريبة جدًا من المعايير الأمريكية: رجل طويل القامة عضلي ذو بشرة ناعمة ورأس ممتلئ بالشعر.

إنجلترا

وفقًا لمسح أجري في عام 2021 ، كان توم هاردي هو الرجل الأكثر جاذبية في إنجلترا ، وأظهر استطلاع في عام 2022 أن ريتشارد مادن لديه فرصة كبيرة هذا العام للفوز بهذا اللقب.

تظهر بيانات هذا البحث أن الرجل المثالي حسب البريطانيين هو رجل ذو جسم رياضي وعينان بنيتان وشعر بني غامق قصير ولحية صغيرة. في الواقع ، يجد البريطانيون أن الرجال ذوي اللحى أكثر جاذبية بنسبة 60٪ من الرجال الذين ليس لديهم لحى.

الفلبين

أكثر الرجال إثارة في الفلبين هم جوش كولين سانتوس عضو SB19 والممثل ألدن ريتشاردز. تغيرت معايير الجمال للرجال في الفلبين ولم يعد الرجال الفلبينيون يريدون الظهور بمظهر رجولي. يهتمون الآن كثيرًا بمظهرهم ويبحثون عن وجه أكثر جمالًا ، ولهذا يذهبون إلى صالونات التجميل للعناية ببشرتهم. معايير الجمال الأخرى للرجال في الفلبين هي: وجود شعر داكن ، وطوله 175 سم على الأقل ، ووجه هجين ، مما يعني وجود خطوط بيضاء من الجلد.

كوريا الجنوبية

بينما في الدول الغربية ، يعتبر امتلاك الجسم الرياضي معيارًا للجمال للرجال ، في كوريا الجنوبية يفضل أن يكون الجسم أنحف بمظهر ذكوري أنثوي (ليس نحيفًا جدًا أو سمينًا أو عضليًا) للرجال. يحب الكوريون أن يكون مظهر الرجال رقيقًا بعض الشيء وأن تكون ملامح وجههم دقيقة ، وأن يكون لديهم جفون مزدوجة وبشرة أفتح.

لا يواجه المشاهير الذكور في كوريا الجنوبية أيضًا مشكلة في استخدام مستحضرات التجميل أو صبغ شعرهم. يصبغ الممثلون شعرهم باللون الأسود ليبدو أصغر سناً بينما يرتدي المغنون ألوانًا رائعة.

المكسيك

على عكس الكوريين الجنوبيين الذين يفضلون مظهرًا ذكوريًا أنثويًا ، يبحث المكسيكيون عن مظهر أكثر ذكورية ، مما يعني أنهم يحبون الجسم القوي جدًا للرجال. الرجال الأكثر جاذبية في المكسيك هم الممثلان المكسيكيان دييجو بونيتا وريان غازمان.

ألمانيا

أظهرت دراسة أن النساء الألمانيات يفضلن الرجال طويل القامة وذوي الشعر الأسود أو البني القصير. قال معظم المشاركين في هذا البحث إنهم يرغبون في أن يكون للرجل في حياتهم جسم عضلي ، لكن الرجال النحيفين فازوا أيضًا بالمركز الثاني. تم اختيار لاعب كرة القدم ماركو رويس والممثل ثور شولرمان أكثر الرجال جاذبية في ألمانيا.

إيطاليا

في إيطاليا ، لا يلعب امتلاك الجسم العضلي دورًا كبيرًا في جاذبية الرجال. في الواقع ، يحاول العديد من الرجال الإيطاليين تصفيف شعر أجسادهم ولا يواجهون مشكلة في ارتداء ألوان مثل الوردي والأرجواني ، والتي يمكن اعتبارها ألوانًا أنثوية. يعتبر راؤول بوفا وجوليو بروتي من أكثر الرجال جاذبية في إيطاليا.

أستراليا

تركز معايير جمال الرجال في أستراليا على امتلاك جسم قوي وعضلي. على الرغم من أن النساء الأستراليات يعتبرن أنفسهن أكبر من حجم الجسم المثالي للمرأة ، إلا أن الرجال الأستراليين الذين يلتزمون بمعايير الجمال يعتقدون أنهم نحيفون للغاية. يعتبر الأخوان Hemsworth أمثلة على الجمال المثالي للذكور في أستراليا.

هولندا

يوجد في هولندا أطول شخص في العالم ، بحيث يبلغ متوسط ​​الطول عند النساء حوالي 170 سم وللرجال حوالي 183 سم. تفضل النساء الهولنديات الرجال الأطول منهم. يعتبر مقدم البرامج التلفزيوني إيري بوميسما والممثل ميشيل هويسمان أكثر الرجال جاذبية في هولندا ويبلغ طولهم حوالي 185 سم و 185 سم على التوالي. كلاهما له جسم عضلي ولحية.