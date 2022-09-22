نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 عادات لم تكن تعرفها ستجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة باستثناء الأطفال والمراهقين ، يريد كل شخص تقريبًا أن يبدو أصغر من عمره الفعلي. وصحيح أن مستحضرات التجميل باهظة الثمن وإجراءات التجميل المختلفة يمكن أن تحسن مظهرك ، لكن أفضل استثمار هو تحسين سلوكك اليومي. قد تكمن أكبر أسرار مكافحة الشيخوخة في عاداتك اليومية. فيما يلي سوف نتحدث عن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها من أجل الحفاظ على الصحة والشباب.

1- أنت تستخدم القش كثيراً

القش (الشفاط) ليس فقط ضارًا بالبيئة ، ولكن أيضًا لوجهنا. أظهرت الأبحاث أن استخدام القش يساعد في تكوين خطوط دقيقة وتجاعيد حول الشفاه. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الانقباض المتكرر لعضلات جزء واحد من الجسم إلى فقدان تدريجي للكولاجين في الجلد ، مما يجعلك تبدو أكبر سناً من عمرك الحقيقي.

2- تأكل الكثير من الحلويات

وفقًا للباحثين ، غالبًا ما تحتوي الحلويات على السكر والكثير من الدهون ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وضعف صحة الفم. كما أن السكر يسبب الالتهابات. قد تؤدي هذه الميزات نفسها إلى تسريع عملية الشيخوخة ، مما يجعل وجهك متعبًا ومنتفخًا ومتجعدًا.

3- لا تنام كفاية

أظهرت الأبحاث أن الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم كل ليلة قد يقصر حياتك. بالإضافة إلى ذلك ، سيجعلك هذا تبدو أكبر من عمرك الفعلي ، وستشعر بهذه الطريقة.

أولاً ، قلة النوم تستنفد الطاقة العقلية والبدنية اللازمة لقضاء يوم عادي ، إلى الحد الذي قد يجعل من الصعب تحقيق النجاح الشخصي والمهني. ثانيًا: قلة النوم ضارة بالجسم ، وخاصة القلب والدماغ. ثالثًا ، يتم إنتاج هرمون النمو أثناء النوم ، وهو الهرمون الذي يمنحنا قوة عضلية صحية.

4- لا ترتدي نظارة شمسية

قد لا يبدو الضوء المحيط كثيرًا ، لكن يجب عليك دائمًا ارتداء النظارات الشمسية. تساعد حماية العينين من أشعة الشمس على الحفاظ على الرؤية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحديق المستمر ضد الضوء القوي يسرع من تكوين التجاعيد حول العينين وعلى الجبهة.

إذا كنت من محبي التسمير ، يجب أن تعلم أن التعرض الطويل لأشعة الشمس أو استخدام أجهزة التسمير قد يسبب ظهور عيوب في الجلد ، خاصة حول العينين.

5- أنت تأخذ حمية قاسية وسريعة

الوجبات الغذائية القاسية ، على عكس مظهرها الجذاب ، ليست مناسبة على الإطلاق. هذه الحميات ليست حلا دائما. تظهر الأبحاث أن الأنظمة الغذائية القاسية قد تجعلك تشعر بأنك أكبر سنًا مما أنت عليه بالفعل لأنها تخفض مستويات الطاقة وتضعف التركيز وتسبب الاكتئاب.

قد يؤدي عدم قدرة الجلد على الاستجابة لفقدان الوزن أيضًا إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد. السيطرة على الوزن ضرورية لصحة جيدة ، لكن لا يجب أن تحاول خسارة أكثر من رطل أو رطل في الأسبوع.

6- لا تأخذ وقتا لنفسك

يصعب على الكثيرين منا استيعاب هذا الأمر ، لكن الحقيقة هي أن لا أحد يخصص لك وقتًا. لذلك عليك أن تفعل هذا بنفسك وهذا ضروري لمنع تسارع عملية الشيخوخة. ابدأ بتخصيص قدر صغير من الوقت لنفسك كل يوم ، مثل كتابة مفكرة قصيرة قبل النوم أو الذهاب لممارسة رياضة العدو في المساء. يلعب الحب الذي تمنحه لنفسك بهذه الأشياء الصغيرة دورًا مهمًا في شعورك بالرضا عن النفس والصحة على المدى الطويل.

7- لا تهتم بصحتك النفسية

أظهرت الأبحاث أن الاكتئاب يسرع من تلف الدماغ ، ونتيجة لذلك تتسارع عملية الشيخوخة. لذلك ، إذا لم تكن في حالة مزاجية جيدة لأكثر من أسبوعين ، يجب أن ترى أخصائيًا لمساعدتك في صحتك العقلية. من خلال الخضوع للعلاج المعرفي السلوكي ، قد تعود سعادتك إليك قريبًا.

8- لا تمارس الرياضة بشكل كافٍ خلال الأسبوع

قلة النشاط البدني هي واحدة من أسرع الطرق لتقدم الجسم في العمر. اذهب للتمشية أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة اليوجا 3 مرات في الأسبوع على الأقل للتخلص من التوتر الذي يعاني منه جسمك. الرياضة الناجحة لا تتطلب بالضرورة الكثير من الجهد.