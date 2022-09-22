نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على مستلزمات المطبخ المختلفة بخصومات هائلة أكثر من 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد العثيم من أكبر المولات التي تقوم بعمل عروض وهدايا وتخفيضات هائلة للمواطنين، وتبدأ العروض والخصومات من الثلاثاء حتي ينتهي الاربعاء الموافق 27/9/2022، وإعطاء الفرصة للمواطنين من شراء المستلزمات اللازمة لكل منزل وتوجد هدايا وخصومات كثيرة، وتوجد عروض على جميع مستلزمات المطبخ من أجهزة وبدور وقلايات ومصافي وتوجد خصومات أيضاً على الشاشات والأجهزة الصوتية والهواتف الذكية ومستلزمات العناية بالبشرة والجسم والشعر ومستلزمات الأطفال وغيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على عروض وتخفيضات هايبر العثيم على أواني المطبخ المختلفة بخصومات هائلة.

عروض العثيم على طقم القدور

توجد خصومات على أواني المطبخ المختلفة سوف نتعرف عليها وهي كالآتي:-

طقم قدور تيفال 5 قطع بسعر 199 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

قدر بلاكستون+ مقلاة بسعر 55 ريال سعودي بدل من 79 ريال.

طقم قدور تروست 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدل من 199 ريال.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق بسعر 165 ريال سعودي بدل من 265 ريال سعودي.

قدور بلاكستون 11 قطع بسعر 149 ريال سعودي بدل من 210 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد 8 قطع بسعر 119 ريال سعودي بدل من 199 ريال.

طقم قدور برايت هوم رخام 10 قطع بسعر 199 ريال سعودي بدل من 289 ريال.

طقم قدور رويال فورد 120 ريال سعودي بدل من 179 ريال.

طقم قدور نيو فلون 8 قطع+ هدية بسعر 149 ريال سعودي بدل من 229 ريال.

طقم قدور كيتشنجر جرانيت 12قطع بسعر 185 ريال سعودي بدل من 248 ريال.

قدور كاسا بونيتا ماربل 8 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدل من 255 ريال سعودي.

طقم قدور كاسا بونيتا جرانيت 10 قطع بسعر 196 ريال سعودي بدل من 249,95 ريال سعودي.

طقم قدور كاسا بونيتا 7 قطع بسعر 59 ريال سعودي بدل من 89 ريال سعودي.

تخفيضات على المقلاة من العيثم

توجد عروض هائلة على المقلاة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

مقلاة بلاكستون قطعتين بسعر 39,95 ريال سعودي بدل من 59,95 ريال. مقلاة رويال فورد عميق 26 سم بسعر 29,95 ريال سعودي بدل من 43 ريال سعودي. مقلاة رويال فورد عميق 30 سم بسعر 39,95 ريال سعودي بدل من 48 ريال سعودي. طقم مقلاة رويال فورد بسعر 49 ريال سعودي بدل من 75 ريال سعودي. مقلاة مستر كوك مسطحة 32 سم بسعر 28 ريال سعودي بدل من 40 ريال سعودي. مقلاة مستر كول مسطحة 35 سم بسعر 32 ريال سعودي بدل من 45 ريال سعودي. مقلاة جرانيت مستر كوك 28 سم بسعر 45 ريال سعودي بدل من 84 ريال. مقلاة جرانيت مستر كوك 32 سم بسعر 55 ريال سعودي بدل من 74 ريال. مقلاة سوب فيسا سيراميك قطعتين بسعر 49,95 ريال سعودي بدل من 72 ريال. مقلاة كاسا بونيتا 3 قطع بسعر 45 ريال سعودي بدل من 87 ريال سعودي.

خصومات هائلة على ترمس الشاي والغلاية المياة

هناك بعض الخصومات على الترمس والغلاي في العثيم مول سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-