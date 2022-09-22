نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب الحصول على مساعدة مالية إماراتية تصل ل90 ألف درهم لكل المحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العديد من شيوخ دولة الإمارات الكثير من المساعدات والتى لا تقتصر فقط على المساعدات المالية بل توجد مساعدات بالطعام والملابس وجميع مقومات الحياة لكل من المقيمين وأهل البلد وتتعدد الهيئات التي تقدم هذه المساعدات من الجمعيات الخيرية والشيوخ واذا كنت مما يحتاجون الى مساعدة الماليه عليك بالتوجه الى المكان الصحيح او الاتصال الفوري لأحد تلك الهيئات.

ما هي متطلبات الحصول على المساعدات المالية في الإمارات

ليس كل من يريد مساعده ماليه يستطيع الحصول عليها ولكن يجب توفر عدة شروط أو متطلبات لكي تقرر الدولة إذا كان يستحق هذه المساعدة دون غيره

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المالية.

اولا صوره بطاقه الهويه.

ثانيا صورة أو أصل جواز سفر لجميع أفراد الأسرة.

ثالثا إذا كان المتقدم امرأة يجب عليها تقديم صورة عقد الزواج.

رابعا تقديم بيان الشهاده الاجتماعية التي تبين الحالة الاجتماعية للفرد المتقدم من طلب المساعدة.

ارقام ومواقع التواصل لطلب المساعدات المالية

تتوفر بكثرة هيئات الخير فى الامارات فهم من محبى عمل الخير ويمكن طلب المساعدة من خلال أحد الأرقام التالية