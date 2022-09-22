نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الشعر بمعجون الأسنان التخلص من شعر المناطق الحساسة بدون ألم أو حك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأمور المزعجة للسيدات هو موعد إزالة الشعر وخاصة بالطرق التقليدية التى تسبب الألم،أو بالشفرات وأدوات الحلاقة التي لا تسبب ألم ،ولكن تسبب الأسمرار وينمو الشعر مرة أخرى بسرعة ،وصالونات التجميل وجلسات الليزر أصبحت مكلفة للغاية ولا يستطيع الجميع تحمل نفقاتها،لذا اليوم سوف نقدم حل جبار وسحرى لإزالة الشعر دون معاناة أو أسمرار باستخدام معجون الأسنان.

وصفات معجون الأسنان لإزالة الشعر بدون ألم

تتوافر أكثر من وصفة فيمكن استخدام معجون الأسنان بمفرده أو بإضافة بعض المكونات إليه ومنها:

معجون الأسنان فقط:تمزج ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الأسنان أى نوع يتم فرد المعجون على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ويترك خمس دقائق حتى يجف تماما،ثم يتم إزالة المعجون عكس إتجاه الشعر،ومن ثم يتم إزالة الشعر بأي طريقة دون الشعور بآلام.

معجون الأسنان والليمون والسكر:يتم وضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من السكر فى إناء على النار لمدة دقيقتين،ثم يضاف إليهم ملعقتين كبيرتين من معجون الأسنان ويمزج ويترك الخليط حتى يبرد.

يوزع على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ويترك حتى يجف ثم يتم إزالته بعكس اتجاه الشعر،ثم يتم إزالة الشعر بالطريقة المفضلة.

معجون الأسنان والدقيق:يمزج مع ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة من معجون الأسنان وأربع ملاعق كبيرة حليب ويتم توزيعهم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها،ثم إزالة هذه الطبقة بعكس اتجاه الشعر،ثم يتم إزالة الشعر بالطريقة المرادة.

فائدة معجون الأسنان لإزالة الشعر

تتعدد فوائد معجون الأسنان والتى لايعرفها الكثيرون ومنها: