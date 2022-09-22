نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليومية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية يتم البحث عنها من قبل العديد من العملاء، وذلك للاستفادة من الخصومات والتخفيضات التي تقدمها الشركة على مختلف المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات واللاب توب وشاشات الكمبيوتر، وغيرها من السلع والمنتجات المميزة التي يستفيد بها كل من يقوم بالتسوق من مختلف فروع شركة العثيم خلال هذه الفترة بشكل خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 92 بالمملكة العربية السعودية.
عروض العثيم الأسبوعية
تتميز أسواق العثيم لتجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية بكونها من الأسواق التجارية الوطنية، والتي تفوقت على مختلف الأسواق التجارية العالمية المختلفة، وذلك من خلال توفير خدمة تسوق مميزة لجميع أبناء الوطن السعودي من مختلف أنواع المنتجات العالمية الشهيرة في مختلف المجالات، والتي استطاعت أن ترضي بها جميع الأذواق سواء من السعوديين أو من العمالة الأجنبية الوافدة التي تعمل بالمملكة، وكل هذه السلع المميزة توفرها أسواق العثيم بأفضل أسعار ممكنة، وفي متناول الجميع بالإضافة إلى ذلك تقوم أسواق العثيم بعمل عروض على جميع ما تعرضه من أفضل وأجود أنواع السلع بشكل عام؛ فهي تقدم نسبة خصومات تصل إلى أكثر من 60٪ من أسعار بعض السلع، وهي نسبة خصم هائلة لا يستطيع تقديمها سوى كيان ضخم ومميز مثل أسواق العثيم بإمكانياتها العالمية الكبيرة التي تؤهلها لعمل أضخم الخصومات الممكنة.
تخفيضات العثيم على الجوالات والشاشات
- احصل من عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية على شاشة ماركة دورا ال اي دي 32 بوصة بسعر مميز 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.
- كما يوجد عرض خاص جدا على هاتف سامسونج أي 23 (64 جيجا بايت) بسعر لا يقاوم يصل إلى 699 ريال سعودي.
- الآن من أسواق العثيم لا تفوت العرض الأضخم على جوال ماركة هاي سينس أي 50 سعة 32 جيجا بايت 4G، ويتميز هذا العرض بأنه من أقوى التخفيضات داخل هايبر العثيم السعودية بسعر 319 ريال سعودي.
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