نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تردد قناة أبو ظبي الرياضية اضبطها الان وشاهد جميع المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز مجموعة قنوات أبو ظبي بعرض المحتويات الهادفة والمفيدة التي يبحث عنها جميع المشاهدين، كما أنها تتميز بعرضها المتنوع حتى لا يمل المشاهد، بالإضافة إلى أنها تمتلك قناة رياضية تقوم بنشر أهم المباريات الحصرية والمباشرة، وأيضًا تمتلك قناة إخبارية تقوم بنقل الأخبار المباشرة والموثوق بها تمامًا، وهناك قنوات أخرى تقوم بنقل المسلسلات والأفلام والبرامج الثقافية والفنية والدينية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم التردد الجديد لقنوات أبو ظبي من خلال الفقرات الآتية.

تردد قناة أبو ظبي الأولى الفضائية

قناة أبو ظبي الأولى تعتبر من أول القنوات التي تم إنشاؤها من سلسلة قنوات أبو ظبي، ومن خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم التردد الجديد الخاص بها :

التردد الجديد الخاص بقناة أبو ظبي الأولى هو : 12467 .

القمر الصناعي الخاص بهذه القناة هو نايل سات.

الاستقطاب الخاص بقناة أبو ظبي هو : H .

معامل الترميز لهذه القناة هو: 27500 .

الجودة الخاصة بهذه القناة هي جودة : SD .

معامل التصحيح لهذه القناة : ¾ .

البرامج الخاصة بقناة أبو ظبي الأولى

تقوم قناة أبو ظبي الأولى بعرض الكثير من البرامج المتنوعة والمختلفة والتي تتنوع اتجاهات البرامج حتى لا يمل المشاهد وتتناسب مع جميع الأشخاص، فهناك البرامج الدينية وأيضًا يوجد برامج سياسية وهناك برامج إخبارية وفنية واجتماعية ورياضية ومن خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن هذه البرامج :