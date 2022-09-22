نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية لليوم الوطني الـ 92 الأسبوعية تخفيضات وخصومات جبارة على جميع المنتجات والسلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية لليوم الوطني الـ 92 تستمر المملكة العربية السعودية في الاحتفال بالعيد الوطني، وهناك مظاهر الاحتفال في جميع أنحاء المملكة، ولذلك تقدم جميع المتاجر التجارية في جميع أنحاء المملكة أقوي العروض والتخفيضات والخصومات على جميع السلع الغذائية والمنتجات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمفروشات، ومن أهم المتاجر التجارية المتواجدة في السعودية هايبر بنده، وننتظر جميع عملاء بنده العروض الاسبوعية التي تقدمها، وأعلنت جميع هايبر بندة عن إطلاق أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات والخضروات واللحوم الحمراء والدواجن وأدوات التنظيف والادوات المنزلية.

عروض بنده على السلع الغذائية

يتواجد في فروع بنده جميع المنتجات والسلع الغذائية التي يحتاجها البيت، كما أنها تحرص على تواجد السلع المحلية و المستوردة لإرضاء جميع العملاء، هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها هايبر بنده عروض وخصومات على منتجاتها بل تعهد جميع العملاء بنده على ذلك، ولكن بسبب اليوم الوطني تقدم عروض وخصومات جبارة ومن أهم هذه عروض عروض بنده السعودية لليوم الوطني ما يلي:

صدور دجاج طرية من ساديا سعر الكيلو 19.95 ريال.

أرز بسمتي تاج محل سعر 10 كيلو 49.95 ريال.

زيت نباتي العربي 2.9 لتر بسعر 26.95 ريال.

لحم تونة مخففة بزيت عباد الشمس 185 جرام 2+1 بسعر 13.50 ريال.

عسل نحل صافي التجنيز بسعر 27.95 ريال.

هيل أخضر 250 جرام بسعر 19.95 ريال.

أرز بسمتي أبيض طويل الحبة من العائلة سعر 10 كيلو 69.95 ريال.

كما أن هناك عروض وتخفيضات على الدواجن البيضاء المجمدة بمختلف الأنواع البانية و الاستبربس من الأوراك والصدور، وهناك خصومات رائعة على التوابل والمكسرات و الحاويات.

تخفيضات بنده لليوم الوطني على مستحضرات التنظيف

كما تقدم بنده أقوي العروض والتخفيضات الجبارة على مستحضرات التنظيف والغسيل، وسنعرض لكم عروض بنده لليوم الوطني وأقوى هذه العروض هي: