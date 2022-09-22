نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم هنا تخفيضات وعروض المطاعم والعطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم، تزداد العروض في اليوم الوطني السعودي لذلك يزداد البحث عن هذه العروض للاستفادة من التخفيضات الكبيرة والتي تصل في بعض المنتجات إلى 50%، اليوم الوطني السعودي مناسبة سعيدة ينتظرها المواطن السعودي ليحتفل بذكرى جميلة وهي ذكرى توحيد البلاد، حيث تحتفل المملكة بذكرى توحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المؤسس عبد العزيز، وجاء هذا المرسوم ليقضي على اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى الاسم الموجود الآن وهو المملكة العربية السعودية، ويكون هذا اليوم 23 سبتمبر عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، إلا إذا صادف يوم الاحتفال عطلة رسمية فيتم تعويضه بيوم آخر، فإذا صادف يوم السبت يتم تعويضه بيوم الأحد وإذا صادف يوم الجمعة يتم تعويضه بيوم الخميس وهكذا.

هنا عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم

تتباري معظم المطاعم الكبيرة في السعودي لتقديم عروض في اليوم الوطني السعودي. وذلك احتفالاً وتقديراً لأهمية هذا اليوم عند المملكة وعند المواطن السعودي ومشاركة في رسم البسمة على وجه المواطن السعودي في هذا اليوم. ومن هذه العروض ما يلي:-

عروض اليوم الوطني ماكدونالكز 6 قطع ماك ناجتس + وجبة جراند تشيكن سبايسي مقابل 32 ريال فقط.

عرض خاص من مقهى “كوف” يقدم كوب مجاني لجميع مواليد شهر سبتمبر والعرض مستمر حتى نهاية الشهر.

مطعم “كانفاس” يقدم المشروب الأخضر ب9 ريال فقط والعرض ساري حتى نهاية سبتمبر.

مطاعم “كودو” خصم 15% لكن عن طريق تطبيق كودو سمايلز فقط العرض لمدة يومين فقط 22\23 سبتمبر.

مطعم “لوجورميه” يقدم وجبات مخفضة والعرض ساري لنهاية الشهر.



مطعم “عم حمزة” يقدم وجبات مخفضة والعرض مستمر حتى 25 سبتمبر.

“مندي ستيشن” عرض على نصف وربع ذبيحة والعرض مستمر حتى 25 سبتمبر.

عروض اليوم الوطني 92 عطور

عطور اليوم الوطني من فيسس “وجوه” يقدم عرض مميز من خلال استخدام رمز وجوه للعطور “AFMG”.

عروض اليوم الوطني من موقع “عتيق الأنفاس” يقدم خصم كبير على أجود أنواع المباخر والعود والعطور.

يقدم متجر “نسيم للورد الطبيعي العديد من العروض المميزة.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 من متجر “سي فالي” بتخفيضات تصل إلى 70% وعروض مميزة على منتجات التجميل.

صور عبارات عن اليوم الوطني 92 أجمل مسجات ورمزيات للاحتفال باليوم الوطني تحت شعار هي لنا دار