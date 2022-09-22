انت الان تتابع خبر طريقة عمل كبدة البرنس.. جبنالكم السر من صاحب المحل نفسه هدوقي أحلي طعم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لناصر البرنس وهو صاحب مطعم كبدة البرنس، وهو يقدم طريقة عمل كبدة البرنس ويصنعها بشكل محترف، وقدم الكثير من الأسرار والتكات التي تجعلها بطعم مميز.
مكونات كبدة البرنس
- كيلو إلا ربع كبدة عجل بقري وتكون بلدي.
- بصل.
- زيت.
- نصف حبة طماطم.
- خمس فصوص من الثوم.
- فلفل أخضر.
- ليمون.
- خل.
- فلفل أسود مطحون.
- بهارات.
- كمون.
- شطة.
طريقة عمل كبدة البرنس بطعم مميز
- قومي بتقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة.
- ثم ضعي القليل من الزيت في الطاسة أو الجريل.
- وضعي الكبدة وعليها الكلاوي.
- وبعدها اخلطي الطماطم مع الخل والفلفل والليمون والثوم والفلفل الأسود والشطة والكمون.
- وبعدها ضعي عليهم الكبدة.
- وضيفي هذا الخليط على الكبدة.
- وبعدها ضعي الزيت على الكبد قبل أن يتم و ضعها على الجريل أو الطاسة.
- وضيفي القليل من الفلفل المقطع على الكبدة ثم ضعيها في الطاسة مرة أخرى.