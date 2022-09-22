انت الان تتابع خبر طريقة عمل كبدة البرنس.. جبنالكم السر من صاحب المحل نفسه هدوقي أحلي طعم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لناصر البرنس وهو صاحب مطعم كبدة البرنس، وهو يقدم طريقة عمل كبدة البرنس ويصنعها بشكل محترف، وقدم الكثير من الأسرار والتكات التي تجعلها بطعم مميز.

مكونات كبدة البرنس

كيلو إلا ربع كبدة عجل بقري وتكون بلدي.

بصل.

زيت.

نصف حبة طماطم.

خمس فصوص من الثوم.

فلفل أخضر.

ليمون.

خل.

فلفل أسود مطحون.

بهارات.

كمون.

شطة.

طريقة عمل كبدة البرنس بطعم مميز