انت الان تتابع خبر البنت الهندية ماريا.. اعرف الحكاية التي شغلت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

حكاية البنت الهندية ماريا:

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات البنت الهندية ماريا، محرك البحث الشهر جوجل، حيث حاول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في مشاهدة فيديو هذه الفتاة الذي أصاب من شاهده بالصدمة الكبري.وسعي رواد التواصل الاجتماعي في معرفة ما إذا كان فيديو البنت الهندية ماريا وقع في إحدي محافظات جمهورية مصر العربية خلال الأيام القليلة القادمة.

تشير المعلومات المتوفرة حول هذه القصة إلي أن فتاه تدعي ماريا كاميلا فيلالبا اسبتيا من كولوبيا تبلع من العمر 17 عام والتي تشابه شكلها ملامحها مع فتاة هندي عثر جثتها في منطقة متطرفة في الغابة بدولة الهند.

وأثار الفيديو الذي يتحفظ موقع “دوت الخليج” على بسبب ما قام به الجناة بالتمثيل بحثة الفتاة الهندية.