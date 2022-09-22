التضامن تعلن وظائف خالية للإناث حديثي التخرج بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
موظفة خدمة عملاء و مبيعات
اسم الشركة إن دور
مقر العمل سوهاج – سوهاج
العمالة المطلوبة 2
مستوي ال برة حديث التخرج
سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مدير مبيعات
اسم الشركة اوفرسيز للتوريدات
مقر العمل الغردقة – البحر الأحمر
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة سنتان خبرة على الأقل
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 30 – 0 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط