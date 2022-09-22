نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمتع بعروض اليوم الوطني من أسواق العثيم تخفيض 1000 ريال على ايفون 13 لا تفوت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة في يوم 21 سبتمبر باليوم الوطني السعودي، وهو ذكرى إعلان قيام الدولة السعودية على يد الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وهذا العام يحتفل الشعب السعودي تحت شعار ” هي لنا دار “وبمناسبة تلك الذكرى الغالية تقدم شركة أسواق العثيم تخفيضات كبيرة على جميع منتجاتها في أسواق العثيم، حيث أن أسواق العثيم من الشركات السعودية الوطنية الرائدة والتي تحرص على الاحتفال بكافة المناسبات مع الشعب السعودي.

عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تبدأ عروض اليوم الوطني السعودي داخل فروع أسواق وهايبر ماركت العثيم بداية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، أو حتى نفاذ المنتجات الموجودة داخل العرض.

وتشمل عروض العثيم تخفيضات على كثير من المنتجات الغذائية المتاحة داخل الأسواق ويمكنك الاطلاع عليها من البروشور التالي.

الصفقات الكبرى في عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني

بجانب التخفيضات العادية على المنتجات سوف تجد مفاجآت في عروضأسوا العثيم بمناسبة اليوم الوطني منها تخفيض هاتف ايفون 13 ماكس برو.

حيث تم توفير الهاتف بسعر 4692 فقط بدلًا من 5799 بتخفيض قيمته أكثر من 1000 ريال.

وهذا العرض متوفر في الفروع التالية (البديعة – الشفا- طريق الملك – السويدي – الإحساء- خريص – الدمام – مكة) .

يستمر العرض ولمدة 3 أيام هي الخميس والجمعة والسبت.

مميزات هاتف ايفون ماكس برو

وهاتف ايفون 13 ماكس برو هو الإصدار قبل الأخير من هواتف أبل حيث أصدرت الشركة منذ أسبوعيت تقريبًا هاتفها الجديد ايفون 14 والذي ذهب أغلب الخبراء إلى عدم وجود فروقات كبيرة بين هاتف ايفون 13 وايفون 14.

وتبلغ حجم شاشة ايفون ماكس برو 6.7 بوصة بدقة 1284×2778 بكسل وهي الأكبر في تلك الفئة.

مع معالج سداسي النواة A15 Bionic.

والهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

وقد بلغ سعر الهاتف من طرحه العام الماضي بالأسواق السعودية 6,999 لنسخة t1 تقريبا واليوم تقدم أسواق العثيم تخفيض كبير على الهاتف، ويمكنك الاستعلام عن النسخة داخل أقرب فرع.

أيضًا لا تفوت فرصة الحصول على شاشة أرو 32 بوصة بسعر 292 ريال فقط داخل أسواق العثيم.

بروشور عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني

الاطلاع على كافة عروض اليوم الوطني من أسواق العثيم من البروشور التالي :



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