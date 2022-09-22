نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم أقوي خصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92 على تشكيلة كبيرة من المنتجات والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أما في هذا الموضوع سنقوم بتقديم أفضل وآخر عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، حيث بدأ السباق الخاص بالعروض والتخفيضات المقدم من كل المطاعم والأسواق والمحال التجارية الكبيرة والصغيرة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر أسواق العثيم هو من الأسواق الأكثر شهرة في السعودية ويتفوق على الكثير من الأسواق الأخرى بالنسبة إلى العروض التي يقوم بتقديمها وسنوضح لكم أبرز هذه العروض خلال سطور مقالنا اليوم.

عروض العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92

وصل سعر شبيهة الجبنة من شركة المراعي بوزن 500 جرام إلى 22.95 ريال سعودي.

أما معجون الطماطم السعودية وزن 135 جرام سعره بعد الخصم وصل إلى 11.95 ريال سعودي.

الدجاج المجمد من دو بوزن 900 جرام سعره انخفض حتى وصل إلى 157.95 ريال سعودي.

أرز الوليمة وزن 10 كيلو جرام سعره وصل بعد الخصم إلى 65.95 ريال سعودي.

الزيت هالي الخاص بالطبخ حجم 1.5 لتر سعره وصل إلى 16.95 ريال سعودي.

مياه بيرين سعر الكرتونة الواحدة وصل بعد الخصم إلى 10.75 ريال سعودي.

عروض العثيم من 21 سبتمبر حتى 23 سبتمبر 2022م

برطمان شيكولاتة نوتيلا وزن 750 جرام سعره وصل بعد الخصم إلى 27.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من عسل لانجنيز سعره وصل إلى حوالي 58.95 ريال سعودي.

لتر واحد من حليب السعودية الكامل الدسم سعره بعد الخصم وصل إلى حوالي 59 ونصف ريال سعودي.

شبيهة القشطة وزن 160 جرام سعرها بعد الخصم وصل إلى 13.95 ريال سعودي.

صابون فيرس بلص لغسيل الصحون بعد الخصم وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي.

مناديل فاين للوجه 13 حبة سعر العلبة منها وصل إلى 19.95 ريال سعودي.

فول مقشور حدائق كاليفورنيا وزن 450 جرام سعره انخفض حتى وصل إلى حوالي 11.95 ريال سعودي.

شوربة الشوفان بوزن 500 جرام سعر العلبة 5.95 ريال سعودي.

شامبو بانتين للشعر الناعم والانسيابي بوزن 400 مللي جرام وصل سعره إلى حوالي 11.95 ريال سعودي.

عروض الهواتف لليوم الوطني السعودي من العثيم

سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس بحجم الذاكرة 256 جيجا بايت وصل سعره إلى 4.62 ريال سعودي بدلًا من 5.799 ريال سعودي والعرض متوفر في البديعة وبريدة والأحساء والدمام ومكة وخريص والسويدي والربوة والشفا وطريق الملك.