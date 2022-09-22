نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض اليوم الوطني السعودي 92 على السيارات عروض تقسيط ميسرة للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض اليوم الوطني السعودي الـ92 هي أكثر ما يبحث عنه المواطنين في الفترة الحالية، حيث تقوم المحلات والمطاعم وكل المناطق في المملكة العربية السعودية بعمل عروض وتخفيضات مميزة على كل شيء احتفالًا واعتزازًا بهذه المناسبة العظيمة حتى ما إذا رغب الناس في مهاداة بعضهم البعض الهدايا أو للحصول على أجهزة جديدة وغيرها، وسنوضح لكم أفضل العروض الخاصة باليوم الوطني للعام الجديد ويجب أن تلحقوا بالعقد قبل نفاذ الكمية أو انتهاء فترة العرض.

بعروض اليوم الوطني السعودي الـ92 على السيارات

كشفت شركة عبد الله هاشم الوكيل الرسمي لشركة هوندا في دولة المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بسياراتها بخصوص اليوم الوطني السعودي وجاءت العروض كالآتي:-

سعر سيارة هوندا أوديسي جي إي إكس موديل 2021م انخفض من 119.900 ريال سعودي إلى 114.900 ريال سعودي بقسط شهري قيمته 1.568 ريال سعودي ويتم سداد الأقساط على مدار خمس سنوات والعرض مستمر من يوم العاشر من سبتمبر حتى يوم الرابع والعشرين من نفس الشعر لعام 2022م.

بينما سعر سيارة هوندا بيلوت إي إكس إل موديل 2022م فعرض التخفيض عليها وصل من 160.900 ريال سعودي إلى 151.700 ريال سعودي والتقسيط قيمته تبلغ 2.070 ريال سعودي وفترة السداد تتم على مدار ثلاث سنوات والعرض بدأ من يوم 10 سبتمبر ومستمر حتى يوم 24 سبتمبر 2022م.

سيارة هوندا أكورد موديل 2022م سعر الكاش أصبح 110.700 ريال سعودي بدلًا من سعر 119.900 ريال سعودي وعلى نظام تقسيط سعر القسط الشهري يبدأ من 1.513 ريال سعودي بالنسبة لموديل إي إكس، أما بالنسبة إلى فئة إي إكس إل فسعرها انخفض من 124.900 ريال سعودي إلى 115.700 ريال سعودي بقسط شهري 1581 ريال سعودي.

وأخيرا سيارة هونداي أوديسي إل إكس موديل 2022م سعرها انخفض من سعره الأصلي حتى وصل إلى 140.900 ريال سعودي وبنظام التقسيط الذي يبدأ من 1.926 ريال سعودي وفترة سداد أقساط السيارة تتم على مدار خمس سنوات والعرض من 10 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2022م.

عرض اليوم الوطني السعودي من مطعم المجلس الخليجي

وقام مطعم المجلس الخليجي بالكشف عن العروض الخاصة باليوم الوطني السعودي والتي جاءت كالآتي:-