نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للبق.. طريقة القضاء على حشرة بق الفراش نهائيا بدون رش أو مبيدات هتختفي ومش هتشوفيها تاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر ظهور بق الفراش من الأمور التي تسبب الأرق لجميع أفراد الأسرة، والتي تتسبب بحساسية شديدة وحكة مستمرة جراء التعرض للدغته، ويرجع ظهور بق الفراش إلى العديد من الأسباب والعوامل، ومن أهمها تربية الحيوانات الأليفة، أو بعض قطع الأثاث القديمة، إلى جانب عدم الاهتمام بنظافة المنزل، أو تهويته بالقدر الكافي أو تعريضه للشمس، ونقدم لك سيدتي بعض الأساليب والطرق الطبيعية للقضاء على تلك الحشرة باستخدام مكونات منزلية طبيعية فعالة.
طرق القضاء على حشرة بق الفراش نهائيا
استخدام ورق الريحان، تتم تلك الطريق من خلال طحن أوراق الريحان حتى تتحول إلى بودرة، ومن ثم نثرها في جميع أنحاء المنزل وأرجائه، إذ تعمل الرائحة النفاثة للريحان على منع ظهور البق في المنزل.
استخدام السشوار (مجفف الشعر)
نتيجة لأن بق الفراش لا يتحمل العيش في الأوساط الحارة أو الحرارة العالية، لذلك يعد استخدام مجفف الشعر من الأساليب الفعالة للتخلص منه أو قتله.
تعريض المنزل للتهوية الجيدة
إن تعريض المنزل للتهوية الجيدة وإدخال أشعة الشمس إليه بشكل يومي من أفضل الأساليب للتخلص من بق الفراش والقضاء عليها بشكل كبير.
شبكة التخلص من البق
حيث تعتمد تلك الطريقة على صنع شبكة مصنوعة من مجموعة من الألياف، تعمل على اصطياد البق من خلال التصاقه بها، بما يجعله عاجزاً عن الحركة حتى يموت، بما يمنع من تكاثره.
سد الثغرات والثقوب الموجودة في الجدران
إن سد الثقوب والفتحات الصغيرة الموجودة في حوائط المنزل بطبقات من الأسمنت أو أي مادة لاصقة تعد من الوسائل المناسبة لمنع ظهور البق في المنزل.
علامات ظهور بق الفراش في المنزل
- من المعروف أن حشرة البق من الحشرات الصغيرة التي تكاد ترى بالعين المجردة، والتي تسبب لدغته احمرار الجلد التي تتطور إلى ظهور ندوب، وهذا فضلاً عن إحداث حكة شديدة، تظل مستمرة لفترة من الوقت، بخلاف لدغات باقي الآفات المنزلية الأخرى.
- أما ظهور بقع صغيرة بنية أو سوداء اللون على السجاد أو الأرضيات تعد من أبرز العلامات التي تؤكد ظهور بق الفراش في المنزل.
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