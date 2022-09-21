نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم السعودية سبتمبر على الشاشات بتخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام العثيم السعودية بتقديم بعض العروض والتخفيضات الهائلة على الأجهزة الكهربائية والجولات وأدوات الطبخ والشاشات والتمور بأسعار منخفضة ومتوفرة لكل أسرة سعودية حتى ينعمون بحياة مليئة بالرفاهية، كما تقدم عروض على الحفاضات والمأكولات والمجمدات من ٢١ سبتمبر حتى ٢٧ سبتمبر، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أقوي عروض العثيم السعودية على الشاشات وأدوات الطبخ بتخفيضات هائلة.

آخر عروض العثيم على الشاشات

قام العثيم بتقديم بعض العروض على الشاشات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

شاشة توشيبا ال أي دي ٣٢ بوصة بسعر ٥٩٩ ريال سعودي بدلا من ٨٤٩ ريال سعودي.

شاشة أرو إلى إي دي ٤٣ بوصة بسعر ٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ٨٩٩ ريال سعودي.

تلفزيون إمبيكس إل إي دي سمارت ٤٠ بوصة بسعر ٦٢٩ ريال سعودي بدلا من ٧٩٩ ريال سعودي.

شاشة سوبر جنرال إل إي دي ٥٥ بوصة بسعر ١٣١٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٩٩ ريال سعودي.

تلفزيون جيباس إل إي دي سمارت ٣٢ بوصة بسعر ٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ٨٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية على أدوات الطبخ

سوف نقدم هنا بعض العروض والتخفيضات على ادوات الطبخ هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-