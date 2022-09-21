نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طرد الفئران من المنزل بدون لمسه أو الإقتراب منه بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرد الفئران من المنزل ، تعتبر القئران من القوارض المزعجة التى تشكل خطرا كبيرا أثناء تواجدها في المنزل حيث تساعد في انتشار الكثير من الأمراض، بمجرد المعرفة بوجود فأر في المنزل تنتشر حالة من الذعر بين جميع أفراد الأسرة، كما يوجد العديد من طرق اصطياد الفئران وهو وضع سن الفئران، لكنه قد لا يجدى فاعلية بل بالعكس قد يضر حيث من الممكن ان يتناوله الأطفال لذا لا يفضل استخدامه الكثير، وكذلك مصيدة الفئران لكنها كذلك في بعض الحالات لا تجدى نفعا، لذا سنقدم لكم الحل المثالي والخيار الأفضل بأقل التكاليف، كما أن هذه الطريقة فعالة جداً.

طرد الفئران من المنزل

تسبب الفئران الأمراض العديدة لذا لابد من التخلص منها فور تواجدها في المنزل، للقضاء على البكتريا والجراثيم التي تسببها الفئران، ومن أهم طرق طرد الفئران من المنزل.

زيت النعناع

يستخدم زيت النعناع في طرد الحشرات والناموس والصراصير وكذلك الفئران لما له من رائحة نفاذة ومنفرة للقوارض والحشرات، لذا يجب يمكن استخدامه كما يلي:

نحضر إناء ونضع به القليل من زيت النعناع.

نغمس قطعة قطن في زيت النعناع.

نغمس قطعة قطن في زيت النعناع. نضع القطعة القطنية في النوافذ وعند الشبابيك وعند مفاتيح الكهرباء

نضعها في الأماكن التي نشك بتواجد الفئران فيها.

استخدام التوابل في طرد الفئران من المنزل

يمكن استخدام الفلفل الأسود والبصل والثوم في طرد الفئران.

نقوم بقطع رأس البصل والثوم حتى تنبعث منها الرائحة.

نضع البصل والثوم عند الأماكن التى نشك بتواجد الفئران بها.

نقوم بهذه الحركة في الفلفل ونضعه عند النوافذ والبلكونات.

نحرص على فتح نافذة حتى يخرج منها الفأر.

نصائح لمنع دخول الفئران بالمنزل

بدلاً من تحمل عناء البحث عن كيفية طرد الفئران من المنزل لا بد من الحرص على عدم تواجد الفئران بعدة طرق.