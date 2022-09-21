نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هترميها.. إزالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء وارجاعها كالجديدة تماما بمكون ميخطرش علي بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة بقع الكلور من الملابس الملونة، تستخدم الأمهات مساحيق مختلفة لتنظيف الملابس، ومنها ما يناسب الملابس ولا يترك عليها أي بقع، ولكن أصعب تلك المساحيق هو الكلور، فهو مادة كاوية وقوية تزيل أصعب البقع وعند زيادة الكمية في الغسالة يترك بقع وآثار على الملابس، وتعتبر بقع الكلور من البقع الصعبة في الإزالة، وذلك لأنها تزيل الصبغات الأساسية من الملابس، كما أنه لا يمكن للأمهات ترك تلك البقع على الملابس، لأنها تجعل الملابس غير مناسبة للارتداء مرة أخرى، لذلك تبحث الأمهات عن طرق مضمونة تساهم في إزالة تلك البقع من على الملابس، لذا سوف نوضح لكم طرق مضمونة تساهم في القضاء على بقع الكلور من على الملابس.

إزالة بقع الكلور من الملابس الملونة

تظن جميع الأمهات أن بقع الكلور من البقع الصعبة والعنيدة والتي لا يمكن التخلص منها بشكل نهائي وسريع، ولكن يمكن خلال الوقت الحالى التخلص من هذه البقع بعدة حيل سريعة المفعول، فهناك طرق تساهم في إعادة جمال الملابس إلي مظهرها الطبيعي مرة أخرى، وتتمثل هذه الطرق في إتباع الآتي.

ألوان الأكريليك

تساهم ألوان الأكريليك في التخلص من بقع الكلور الظاهرة على الملابس، حيث يمكن شراء تلك الأقلام واستخدامها في تلوين بقع الكلور بنفس لون الملابس أو لون مقارب لها حسب الرغبة، حتى يتم إعادة مظهر مميز للملابس، كما تعتبر تلك الطريقة مناسبة في حل تلك المشكلة وغير مكلفة.

ثيوسلفات الصوديوم

لابد من استخدام مواد كيميائية في التخلص من بقع الكلور، لذلك يمكن شراء ثيوسلفات الصوديوم من إحدي محلات المنظفات ووضع ملعقة من المسحوق على كوب من الماء ثم وضع هذا الخليط على بقع الكلور لمدة ساعة كاملة، ويتم تنظيف تلك الملابس في الغسالة مرة أخرى.

إزالة بقع الكلور من الملابس بالخل

يتمكن الخل من حل مشكلة بقع الكلور الصعبة، فهو من الحوامض القوية التى تزيل أصعب البقع، لذلك يمكن وضع كمية من الخل على بقع الكلور في الملابس وتركها لمدة نص ساعة، وبعد انتهاء الوقت يتم تنظيف تلك الملابس بالماء البارد والمسحوق المناسب للتخلص من البقع بشكل نهائي.