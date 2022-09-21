نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الآن جميع الأشخاص يستخدمون مكينة الATM في سحب الأموال، فهي تعتبر الطرق السريعة من أجل الحصول على الأموال بدل من الذهاب للبنك أو حمل النقود، كما أنها تعتبر من الطرق الأكثر أمان في حفظ الأموال وسحبها وقت الحاجة إليها بكل سهولة من خلال بعض الخطوات التي يجب عليك فعلها، كما أن توفر جميع ماكينات أل ATM أكثر من طريقة لأجل الحصول على الأموال وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية أو من خلال السحب عن طريق بطاقة السحب.

طريقة سحب الأموال من ماكينات ال ATM دون استخدام البطاقة

يمكنك سحب الكثير من الأموال من خلال أي ماكينة ATM من خلال بعض الخطوات دون الحاجة إلى استخدام بطاقة السحب بكل سهولة :

أولًا يجب توافر محفظة إلكترونية خاصة بك من أجل الحصول على الأموال الموجودة بها.

كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية المتاحة على الشاشة الرئيسية الخاصة بماكينة ال ATM.

ثم الضغط على المحفظة الإلكترونية وإدخال الرقم الخاص بالمحفظة الإلكترونية الخاصة بك.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم السري باللغة الإنجليزية.

يجب بعد ذلك تحديد المبلغ الذي ترغب في سحبه من خلال المحفظة الإلكترونية.

وفي النهاية قم بالضغط على كلمة سحب المتاحة على الشاشة وانتظر القليل من الوقت وسوف يتم صرف المبلغ.

مميزات ماكينة الصراف الآلي الـ ATM

يوجد الكثير من المميزات المختلفة الخاصة بسحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي: