نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت بخصم ٣٨٪ حتى نفاذ الكمية او حتى نهاية سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة لولو السعودية أحدث عروض لولو هايبر ماركت على أسعار الأجهزة الكهربائية بخصم يصل إلى ٣٨٪ لفترة محدودة جداً بداية من ٢٢ سبتمبر ولمدة أسبوع كامل، أو حتى نفاذ الكميات، حيث يعد لولو ماركت في المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم ماركتات الوطن العربي والأكثر تقديماً للعروض الحصرية المستمرة، وسوف نوفيكم تفاصيل العروض….

عروض لولو هايبر ماركت في سبتمبر

يمكنكم من خلال لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة العربية السعودية الإستفادة من العروض الحصرية على أسعار: شاشة الأندرويد من سكاي وورث، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر سكاي وورث الشاشة الجوجل كيو ليد ٥٥ بوصة، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشة الأندرويد من باناسونيك Panasonic الذكية فائقة الدقة، وتنزيل مميز آخر على سعر سامسونج شاشة ألترا اتش دي بحجم ٥٥ بوصة، وتخفيض مميز آخر على سعر بتخفيض يبدأ من ١٠٠٠ ريال سعودي، ويصل إلى ٤٠٠٠ ريال، وعروض أخرى.

عروض لولو السعودية على الأجهزة الكهربائية

تتوفر بفروع لولو السعودية كثير من التخفيضات على أسعار: ثلاجة هاس ٢٠٠ لتر، ولديهم خصومات أخرى على أسعار جهاز المطبخ من كيينود Lulu offers، وخصومات أخرى على أسعار الخلاط الزجاجي من فيليبس Phillips، وتخفيض على سعر برادة الماء الحار والبارد من إمبيكس، وخصم آخر على سعر القلاية العميقة من ماركة مولينكس moulinex، وتخفيض مميز آخر على سعر غسالة الملابس من سوبر جنيرال بالتحميل العلوي، وكذلك لديهم تخفيض حصري على سعر المكنسة اليدوية من بلاك آند ديكر Black and decker.

تنزيلات أخرى اليوم على باقي الأجهزة الكهربائية

توجد بفروع لولو السعودية Lulu خصومات مميزة على أسعار: ماكينة الحلاقة من باناسونيك، بالإضافة إلى العرض المتميز منهم على سعر ماكينة قص الشعر من فيليبس Phillips، وتنزيل آخر منهم على سعر بيوبر جهاز قياس ضغط الدم، وتخفيض مميز آخر على سعر قناة ساوند بار من ال جي، وغيرهم من تخفيضات أخرى أسعار أمبيكس قناة ساوند بار المنيزة بقوة ١٢٠ واط.