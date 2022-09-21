نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقة جديدة من عروض العثيم مول على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية المختلفة. يمكنك اقتناء ما تشاء من الهواتف الذكية المعروضة في مجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع والحصزل على خصومات رائعة. تحتوي مجلة التخفيضات ايضا على باقة متميزة من الأجهزة الكهربية المخصصة لإعداد وتحضير الأطعمة المختلفة والمشروبات أيضا. حيث تجد أنواع مختلفة من القلايات الكهربية والأفران الكهربية. وكذلك الخلافات ومحضرات الطعام. بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من أواني وقلايات الطهي. عروض العثيم مول اشتري قدر ضغط كهربي كولين سعة 10 لتر مقابل 249 ريال بدلا من 439 ريال.

بسعر 239 ريال فقط بدلا من 299 ريال يمكنك شراء ميكرويف كليك أون سعة 20 لتر .

صانعة بيتزا وخبز جي في سي بسعر 140 ريال بدلا من 239 ريال.

خبازة السيف الكهربائية يمكنك شراؤها مقابل 129 ريال بدلا من 249 ريال.

قطاعة مولينكس لتقطيع الخضار بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 199 ريال. أسواق العثيم اشتري فرن أي تي سي الكهربائي سعة 45 لتر مقابل 239 ريال فقط بدلا من 329 ريال.

احصل على خلاط يدوي أي تي سي 2×1 مقابل 59 ريال فقط بدلا من 75 ريال.

غلاية ماء فيليبس 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال.

قطاعة خضار كينوود 0.5 لتر مقابل 99 ريال بدلا من 179 ريال.

محضر قهوة تركي السيف بسعر 89 ريال فقط بدلا من 129 ريال.

سخان سندوتش كينوود بشواية احصل عليه مقابل 99 ريال بدلا من 149 ريال. عروض العثيم احصل على طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع مقابل 165 ريال بدلاً من 265 ريال.

بسعر 159 ريال فقط بدلاً من 199 ريال تستطيع توفير 40 ريال. وشراء طقم قدور تروست 10 قطع.

اشتري طقم قدور بلاكستون 11 حبة مقابل 149 ريال بدلاً من 210 ريال.

احصل على طقم قدور تيفال الغير لاصق المكون من خمس حبات مقابل 199 ريال بدلاً من 399 ريال.

مقلاة رويال فورد عميقة مقاس 26 سم مقابل 29.95 ريال بدلا من 43 ريال. ومقاس 30 سم بسعر 39.95 ريال بدلا من 48 ريال.

طقم قدور رويال فورد استانلس ستيل مقابل 120 ريال بدلا من 179 ريال.

قدر ضغط بلاكستون جرانيت مقابل 99 ريال بدلا من 119 ريال سعة 7 لتر. وسعة 9 لتر بسعر 115 ريال بدلا من 135 ريال سعودي.

قدر هوم اواي بغطاء احصل عليه مقابل 69 ريال بدلاً من 89 ريال للحبة مقاس 28 سم.

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