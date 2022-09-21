شوف عروض العثيم السعودية خصم 50% علي كل المنتجات حتى نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية هذه الفترة متألقة بشكل كبير بسبب قرب اليوم الوطني السعودي الذي يحتفل به جميع الشعب السعودي خلال أيام، وهذه الفترة تحرص الشركة على مفاجأة العملاء من خلال تقديم عروض مذهلة على كافة السلع والمنتجات الموجودة في أسواق عبدالله العثيم، وهذه المنتجات يتزايد عليها الطلب بشكل كبير في الآونة الأخيرة مثل السلع الاستهلاكية، وكذلك الأجهزة من أحدث الماركات التي تنتجها شركات كبيرة بالمملكة العربية السعودية وخارجها في جميع دول العالم.
عروض العثيم السعودية
العثيم من المتاجر الكبرى التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وهي من أكبر الأسواق التجارية التي تعمل في تجارة التجزئة، وتتوافر بها مجموعة من السلع المميزة في جميع المجالات، والتي هي من إنتاج الشركات العالمية الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، وجميع أنواع الأدوات المنزلية والمواد الغذائية بأنواعها والمفروشات والسجاد الفاخر، وكل هذه المنتجات المتميزة تقدمها أسواق العثيم لعملائها الكرام داخل السعودية، وذلك بأفضل أسعار ممكنة من خلال أسواقها المنتشرة في كامل أنحاء ومدن السعودية.
خصومات هايبر العثيم لليوم الوطني السعودي
- الآن استفيد بعروض العثيم المميزة منها عرض خاص على صابون نوع بونيكس الأصلي حجم العبوة الواحدة يصل إلى 7 كيلو جرام بسعر لا يقاوم 51.95 ريال سعودي بدلاً من 66.95 ريال سعودي.
كما يمكنك الاستفادة من شتى العروض التي تقدمها الشركة ومنها عرض مذهل على فيري تابلت لغسالة الأطباق بالليمون يتكون هذا العرض من عدد 30 قرص بسعر يصل إلى 45,95 ريال سعودي.
من خلال مجلة العثيم الشهرية يمكنك الحصول على مناديل نوع جيري للمطبخ ليمون عدد هذا العرض يصل إلى 70 قطعة بسعر لا يقبل المنافسة يصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.
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