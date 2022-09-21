نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر تقدم أروع وأفضل العروض والخصومات الجبارة على مختلف السلع الغذائية لا تفوتها LULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت تقدم أروع وأفضل المزايا والعروض على مختلف منتجاتها بتخفيضات كبرى. كما تتزامن عروضها مع نهاية فصل الصيف على مختلف السلع الغذائية الهائلة والمميزة في عروض استثنائية بشكل أكبر من ممتاز. ومن أفضل عروض لولو هايبر التي تتميز بها وتحتاج إليها كل ربة بيت في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية على مختلف المقاضي واللحوم وكذلك الأرز والزيت والألبان والجبن والمكسرات وغيرها الكثير والكثير لا تفوت العرض المذهل من لولو. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة احصل على خصم 31.05 ريال على دجاج مجمد من التنمية يوزن 900 جم *10 حبات، بسعر 143.95 ريال بدلاً من 175 ريال سعودي. متوفر بصل أحمر محلى، للكيلو بسعر 1.92 ريال بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

خصم 16.60 ريال على اكسترا وايت مسحوق الغسيل، وزن 7 كيلو متنوع، بسعر 32.90 ريال بدلاً من 49.50 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر على اللحوم والأسماك احصل على خصم 7.05 ريال على روبيان صغير، للكيلو بسعر 14.90 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

لعمل أشهى وألذ كفتة وحواوشي اشتري لحم نعيمي أنثى الخروف كامل محلي، بوزن من 17 إلى 20 كيلو، بسعر 649 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر تقدم أروع وأفضل العروض والخصومات الجبارة على مختلف السلع الغذائية لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.