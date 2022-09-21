شوف عروض تويوتا فورتشنر 2022 تقسيط بدون فوائد او مقدم عروض عبد اللطيف جميل للتمويل

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عمر شويل - جدة عروض تويوتا فورتشنر 2022 تقسيط بدون فوائد او مقدم عروض عبد اللطيف جميل للتمويل، تقدم شركة تويوتا مجموعة من السيارات المميزة والتي تعتبر هي الأكثر مبيعاً بالمملكة، حيث يقدم عبد اللطيف جميل للتمويل وكيل سيارات تويوتا بالمملكة العربية السعودية سيارات تويوتا كامري، تويوتا كورولا، تويوتا يارس، تويوتا هايلكس، تويوتا فورتشنر وتويوتا أنوفا ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل.

عروض تويوتا فورتشنر 2022 تقسيط بدون مقدم

تتوفر ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل تقسيط فئتان من سيارة تويوتا فورتشنر وهم جي اكس 2 دفع ثنائي و جي اكس 2 دفع رباعي، حيث تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 فئة جي اكس 2 الفئة الأولى عرض تقسيط بدون فوائد او مقدم قسط شهري 2071 ريال لمدة 60 شهر، محرك إقتصادي رباعي الإسطوانات 2700 سي سي قوة 164 حصان قير أوتوماتيك ونظام الدفع خلفي.

عروض عبد اللطيف جميل للتمويل 2022

تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية مع خاصية الطي أوتوماتيك ومكيف يدوي، إتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان، آبل كار بلاي و6 مكبرات الصوت، كما تتوفر ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل بمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح.

كما تتميز بنظام المساعدة في المرتفعات وعدد 3 وسائد هوائية، اكسسوارات كروم، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مقاعد قماش، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد و جنوط 17 إنش، كما تتوفر الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر 2022 تقسيط بدون فوائد أو مقدم قسط شهري 2259 ريال لمدة 60 شهر، تتوفر بنفس المحرك مع نظام الدفع الرباعي بالإضافة إلى كافة المواصفات الداخلية والخارجية.

عروض تويوتا انوفا 2022 تقسيط بدون مقدم

تتضمن خصومات تويوتا 2022 عرض خاص على سيارة تويوتا انوفا فئة جي ال ضمن عروض عبد اللطيف جميل للسيارات 2022 تقسيط بدون فوائد أو مقدم قسط شهري 1778 ريال لمدة 60 شهر، محرك 4 سلندر 2700 سي سي قوة 164 حصان قير أوتوماتيك ونظام الدفع خلفي، تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط 16 انش، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية.

كما تتميز بمرايا جانبية كهربائية و مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و6 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، شاشة ترفيه، وسائد هوائية و مقاعد مخمل ضمن عروض عبد اللطيف جميل للتمويل على سيارات تويوتا 2022 تقسيط بدون مقدم.