نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الهواتف الذكية والإلكترونيات من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى التخفيضات والعروض المميزة من لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية. وأصناف مختلفة من الأجهزة الإلكترونية المنزلية المختلفة. تجربة فريدة يعيشها المتسوق داخل أروقة هايبر لولو بالسعودية خلال أيام الاحتفال باليوم الوطني السعودي. حيث تبدأ العروض من يوم 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم 25 من سبتمبر. تحتوي مجلة العروض على أشكال متعددة من الجوالات، والثلاجات، الأفران الكهربية وغسالات الملابس والبوتاجازات, وكذلك الشاشات الذكية وأكسسوارات الجوال. لولو هايبر ماركت حصرياً من لولو ماركت احصل على جوال تكنو سبارك 8 بي سعة 128 جيجا بايت. يعمل بنظام أندرويد 11، رام 4 جيجا باي. شاشة مقاس 6.58 بوصة الجيل الخامس سعر الهاتف بعد الخصم 529 ريال بدلا من 649 ريال قبل الخصم ليكون مبلغ التوفير 120 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 70 ريال سعودي عند قيامك بشراء هاتف تكنو بوب 5 إل تي أي سعة 32 جيجا بايت. مقابل 329 ريال بدلا من 399 ريال.

هاتف لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجا بايت. احصل عليه مقابل 449 ريال بدلا من 699 ريال. ووفر مبلغ 250 ريال سعودي. اشتري هاتف موتورولا موتو جي 5 سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس. مقابل 592 ريال بدلا من 999 ريال. وأسعد من الخصم بقيمة 407 ريال.

وفر مبلغ 307 ريال سعودي عند شراء هاتف موتورولا موتو جي 52 سعة 128 جيجا الجيل الرابع مقابل 692 ريال بدلا من 999 ريال.

هونر إكس 7 سعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 699 ريال فقط. عروض لولو اشتري موزع إمبكس لتوزيع المياه حار وبارد سعر الحبة 392 ريال بدلاً من 499 ريال. بخصم قدره 107 ريال.

سوبر جنرال ثلاجة 420 لتر مقابل 1892 ريال بدلاً من 2399 ريال. بخصم قدره 507 ريال. ثلاجة باناسونيك بابين جنباً إلى جنب 510 لتر مقابل 3492 ريال بدلاً من 5299 ريال. بخصم نقدي 1807 ريال. هايبر لولو احصل على خصم بقيمة 607 ريال سعودي عند شراء شاشة إيكون الذكية عالية الوضوح. 85 بوصة مقابل 4792 ريال بدلاً من 5399 ريال. أيكون قلاية بدون زيت مع طباخ متعدد الاستخدامات احصل عليها مقابل 439 ريال بدلاً من 599 ريال.

فرن كهربائي أيكون 75 لتر متوفر بسعر 499 ريال بدلاً من 599 ريال. خلاط أيكون 4 في 1 بقوة 450 واط احصل عليه مقابل 129 ريال بدلاً من 179 ريال. أيكون فريزر أفقي 400 لتر بسعر 1692 ريال بدلاً من 2099 ريال بخصم قدره 407 ريال.

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