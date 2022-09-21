نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 والاستعداد لسحب جائزة الـ 100000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعلن مسابقة الحلم مساء الخميس 22 سبتمبر، اسم الفائز بالجائزة الجديدة للسحب الأول بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، على أن يتم تحديد موعد السحب الثاني على جائزة أخرى بنفس القيمة خلال الأيام القليلة المقبلة، فساعات قليلة وتزيح المسابقة الستار عن اسم الفائز بالجائزة، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المنظمة حتى الآن تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الأرقام الأساسية الخاصة به.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم للعام الجاري 2022 من جوائز 3.5 مليون دولار أمريكي، فقد بلغ عددهم 57 فائزًا، سواء للجوائز الكبرى أو الصغرى، ننشر لكم أسماء الرابحين للجوائز ذات العائد الأكبر والأعلى من مئة ألف دولار، وكان أول فائز هو المواطن السعودي حامد أحمد اللحياني في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، واستطاع الفوز بجائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، ثم فاز المواطن العُماني عيسى بن عايل بن راشد الفارسي بجائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي أيضًا.

أما جائزة الربع مليون دولار أمريكي فقد ربحها المواطن السوداني عبدالله عثمان الحاج في أول مايو الماضي، ثم فاز المواطن العراقي أحمد سعيد عبد الحسن بالجائزة الأكبر حتى الآن بقيمة نصف مليون دولار أمريكي في آخر مايو الماضي تحت حلم بناء بيت و حياة أفضل، ثم فاز المواطن المصري وائل نبيل عشم في 2022-06-27 جائزة الحلم بقيمة $160,000، ثم المواطن السعودي محمد علي عسيري بجائزة 150 ألف دولار أمريكي.

سحب 100 ألف دولار

مع العلم أننا سننشر لكم خلال الساعات المقبلة اسم الفائز بجائزة المئة ألف دولار أمريكي في سحب مساء الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، الذي سيتم بثه عبر فضائية إم بي سي، تابعوا حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب، مع العلم أن السحب يتم بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً، من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية الكاملة، ويتم فرو السحب باسم الرابح عبر رَقْم جواله المُسجل في المسابقة، ومن ثم تهنئته والحصول على جميع البيانات الخاصة به.