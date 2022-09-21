نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سافر بـ55 ريال فقط .. أقوى عروض الطيران من طيران ادل Fly adeal بمناسبة اليوم الوطني 92 احجز الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفالاً باليوم الوطني السودي 92 أعلنت شركة طيران اديل Fly adeal عن عروض طيران مميزة حيث يمكنك السفر الى العديد من الوجهات فقط ب55 ريال ويمكنك الحجز الآن بكل سهولة الكترونياً أو من خلال رقم طيران ادل الذي نوضحه، وبالتالي فإن طيران اديل قدمت افضل وأقوى عروض الطيران في اليوم الوطني السعودي 92 بالتزامن مع احتفالاته وكذلك احتفالاً بمرور 5 سنوات على شركة طيران اديل ونوضح لقراء موقعنا تفاصيل عروض طيران ادل Fly adeal فتابع القراءة.

عروض طيران اديل

بمناسبة اليوم الوطني 92 يمكنك الآن حجز تذاكر الطيران بأفضل الأسعار حيث يمكنك السفر بسعر 55 ريال سعودي بكل سهولة.

وهناك العديد من الوجهات الأخرى التي أعلنت عنها شركة طيران ديل لتقدم بذلك افضل عروض الطيران في اليوم الوطني السعودي ونوضح في الفقرة القادمة ابرز مميزات عروض الطيران المقدمة من شركة اديل عبر هذا التقرير.

مميزات عروض طيران اديل

إليكم ابرز المميزات في عروض طيران اديل بالتفصيل عبر هذا التقرير كما هو موضح.

فترة السفر خلال العروض المقدمة تبدأ من تاريخ 14 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2022 .

كما تبدأ العروض الأخرى أيضاً من تاريخ 1 يناير إلى 14 فبراير 2023 .

السعر المعلن من اديل باتجاه واحد ويحتوى العرض على حقيبة مقصورة بوزن 7كغ.

كما لا يشمل عرض الطيران أيام الاجازة الأسبوعية واجازات المدارس.

حيث تتوالى العروض من قبل شركة طيران اديل من خلال الصفحة الرسمية لطيران اديل عبر موقع تويتر ويمكنك الآن متابعة كل جديد في عروض الطيران المقدمة من شركة طيران ناس من خلال موقع طيران ناس الالكتروني أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع تويتر.

رقم طيران اديل

يمكنكم الآن التواصل مع مركز خدمة عملاء المسافرين عبر طيران ادل على الرقم التالي: 920000212 NK.

من داخل المملكة العربية السعودية: 920000212

من خارج المملكة العربية السعودية: 00966126346100

من الساعة 8:00 حتى الساعة 22:00 بتوقيت السعودية

مكتب المبيعات في القاهرة :العنوان: 3 ش إبن كثير كورنيش النيل وحده رقم 16أ الدور الأرضي – بجوار السفارة السعودية – الجيزة – مصر

التليفون: 0020233375446

المحمول: 00201501287575

من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء (السبت-الخميس)

حجز طيران اديل

يمكنك الآن البدء في خطوات الحجز في تذاكر الطيران من طيران اديل والاستفادة من العروض المقدمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي وبمناسبة مرور 5 سنوات على طيرن اديل من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع طيران اديل والمتابعة

اختيار الرحلة موقع المادة والوصول.

ثم تحديد الموعد

عدد الركاب

الحجز

وبالتالي يتم حجز التذاكر.