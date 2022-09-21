نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة اليوم الوطني في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم، قم بالأستمتاع بأقوى العروض والخصومات المميزة من أسواق العثيم مول وذلك بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك التعرف على العديد من الخصومات على تشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة وذات الجودة العالية ويمكنك أيضا الحصول على جميع مقاضيك الشهرية من منتجات البقالة واللحوم الحمراء الطازجة، وأكياس الدجاج، والزيوت، والأرز والعديد من المنتجات الأخرى الموجودة بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على شاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، وأواني الطهي، والأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية الشخصية بخصومات كبيرة ومميزة كما أن الأسواق تقدم الكثير من العروض الحصرية والتي يمكنك التعرف عليها من بروشور العروض. عروض أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على شاشة امبيكس ال اي دي سمارت بحجم 40 بوصة. فقط بسعر 629 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي للحبة.



كذلك يمكنك الحصول على شاشة سوبر جنرال ال اي دي بحجم 55 بوصة. فقط بسعر 1319 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا شاشة امبكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة. بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2099 ريال للحبة.

قم بشراء شاشة ارو ال اي دي بحجم 43 بوصة. بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 899 ريال للحبة.

احصل على شاشة توشيبا ال اي دي بحجم 32 بوصة فقط بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 849 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء شاشة جيباس ال اي دي سمارت بحجم 32 بوصة. فقط بسعر 499 ريال بدلا من 899 ريال للحبة. العثيم مول يقدم عروض مميزة يمكنك شراء صانع طعام من كينوود فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك شراء مضرب بيض مع عجانة كولين فقط بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي للحبة.

اشتري خباز السيف كهربائية فقط بسعر 129 ريال بدلا من 249 ريال للحبة.

احصل أيضا على قطاعة خضار من مولينكس فقط بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي للحبة. خصومات العثيم مول يمكنك الحصول على قدر ضغط كهربائي من كولين بسعر 249 ريال بسعر 439 ريال للحبة.

احصل أيضا على مايكرويف كليك أون بسعة 20 لتر فقط بسعر 239 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء عصارة حمضيات من هونر فقط بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي للحبة.

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