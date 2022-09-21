نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 تمتع بخصومات وتخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت لليوم الوطني السعودي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 يقدم الجميع تخفيضات كبيرة احتفالاً باليوم الوطني لتأسيس المملكة فدائماً ما تنشط حركة البيع والشراء داخل المملكة طيلة شهر سبتمبر من كل عام حيث تشارك جميع الأسواق والمحلات والمطاعم والفنادق والمستشفيات المواطنين بهذا الاحتفال عن طريق تقديم خصومات على جميع الخدمات والمنتجات المقدمة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم الخصومات المقدمة من أسواق لولو هايبر ماركت.

عروض لولو هايبر ماركت بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

سلع غذائية كثيرة متوفرة بتخفيضات كبيرة داخل الأسواق من 21 حتي 27 سبتمبر 2022 حيث يمكنك توفير أكثر من 24 ريال سعودي والحصول على لحم خروف كامل تيس محلي سعر الكيلو منه 42.90 ريال سعودي فقط وبدلاً من 899 ريال سعودي أحصل على لحم نعيمي أنثي الخروف كامل محلي من 17 إلى 20 كيلو بسعر 649 ريال سعودي فقط كما يوجد عدد من أنواع اللحوم الطازجة المقدمة مع خصومات كبيرة كما يتوفر داخل العروض أسماك دنيس مزارع مع توفير أكثر من 7 ريلات وسمك سلمون نرويجي منظف بخصم 15 ريال على سعر الكيلو ليكون بسعر 44.90 ريال للكيلو كما يوجد بعض المأكولات البحرية الأخري منها سمك هامور أبيض وروبيان صغير كما تقدم الأسواق مختلف أنواع المجمدات من منتجات ساديا وأمريكانا وغيرهم ولمحبي الأجبان تقدم الأسواق تشكيلة رائعة من أفضل وأشهي أنواع الأجبان المختلفة كما يوجد لبنة تركية سادة وزيتون أسود أسباني كما يمكنك توفير 24 ريال سعودي وشراء إنديا جيت أرز مزة بسمتي هندي 10 كيلو بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 88.95 ريال كما يوجد زيت للطبخ والقلي وزيت الزيتون ومنتجات المراعي وغيرهم.

خصومات على منتجات المنظفات والعناية الشخصية

يتوفر داخل العروض الكثير من أنواع المنتجات مثل منتجات ديتول المختلفة ومنتجات برسيل ومنها مسحوق غسيل برسيل وشامبو العباية من برسيل وبرسيل سائل منظف جل ومنتجات تايد كما يوجد كلوروكس مبيض عادي وداك مطهر وسائل بريل لغسيل الصحون كما يوجد حفاضات الأطفال بامبي وحفاضات بيبي جوي العبوة الكبيرة متنوعة وبامبرز حفاضات الأطفال الليلية كما يوجد تشكيلة مختلفة من أفضل أنواع العطور للرجال والنساء.

إجازة اليوم الوطني ١٤٤٤ للطلاب والموظفين الـ 92 لعام 2022 وفق تحديد وزارة الموارد البشرية